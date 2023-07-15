Новый Renault Scenic стал электрическим кроссовером (фото) — Finance.ua

Новый Renault Scenic стал электрическим кроссовером (фото) 15.07.2023, 01:16 — Фондовый рынок

Новый Renault Scenic стал электрическим кроссовером (фото)

Обновленный Renault Scenic, получивший электрическую силовую установку, впервые засветился на испытаниях. Дизайн новинки будет сильно отличаться от знакомого нам минивэна.

Электромобиль получит футуристический дизайн без радиаторной решетки. Впереди появится раздельная оптика с дневными ходовыми огнями треугольной формы.

Новая модель будет основана на платформе CMF-EV, которая уже знакома по модели Renault Megane E-Tech. Электрокар разделит многие элементы силовой установки с Nissan Ariya.

Известно, что новый Renault Scenic будет доступен исключительно в пятиместном исполнении. Не исключено, что в будущем появится семиместный вариант Grand Scenic.

Самая доступная модификация может быть оснащена аккумулятором емкостью 40 кВт·ч и будет иметь запас хода в 320 км. Топовая версия получит аккумулятор на 87 кВтч и сможет проехать около 500 км без подзарядки.

Электрический Renault Scenic должен поступить в продажу в Европе в 2024 году. Там он будет конкурировать с Volkswagen ID.4.

Ampercar По материалам:

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