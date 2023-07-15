Новый Renault Scenic стал электрическим кроссовером (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый Renault Scenic стал электрическим кроссовером (фото)

Фондовый рынок
1
Новый Renault Scenic стал электрическим кроссовером (фото)
Новый Renault Scenic стал электрическим кроссовером (фото)
Обновленный Renault Scenic, получивший электрическую силовую установку, впервые засветился на испытаниях. Дизайн новинки будет сильно отличаться от знакомого нам минивэна.
Электромобиль получит футуристический дизайн без радиаторной решетки. Впереди появится раздельная оптика с дневными ходовыми огнями треугольной формы.
Новая модель будет основана на платформе CMF-EV, которая уже знакома по модели Renault Megane E-Tech. Электрокар разделит многие элементы силовой установки с Nissan Ariya.
Известно, что новый Renault Scenic будет доступен исключительно в пятиместном исполнении. Не исключено, что в будущем появится семиместный вариант Grand Scenic.
Самая доступная модификация может быть оснащена аккумулятором емкостью 40 кВт·ч и будет иметь запас хода в 320 км. Топовая версия получит аккумулятор на 87 кВтч и сможет проехать около 500 км без подзарядки.
Электрический Renault Scenic должен поступить в продажу в Европе в 2024 году. Там он будет конкурировать с Volkswagen ID.4.
Каско онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.