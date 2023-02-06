Новый Renault Espace 2023 показали до премьеры (фото) — Finance.ua
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Новый Renault Espace 2023 показали до премьеры (фото)

Фондовый рынок
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Новый Renault Espace построят на базе кроссовера Austral и предложат в семиместном исполнении. Кроссовер будет доступен в бензиновых и гибридных версиях.
Новый Renault Espace 2023 показали до премьеры (фото)
В интернете появились рендеры Renault Espace шестого поколения. Его презентуют весной, и уже подтверждено, что он будет не минивэном, а кроссовером. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Поскольку спрос на минивэны падает, а популярность кроссоверов растет, то новый Renault Espace сменит формат. В линейке марки он займет нишу Renault Koleos, который вскоре снимут с производства.
Судя по рендерам, кроссовер Renault Espace будет мало отличаться от Austral. У него такие же С-образные фары, широкая решетка радиатора и рельнфные боковины. Узнается авто по удлиненному заднему свесу.
Новый Renault Espace 2023 показали до премьеры (фото)
Новый Renault Espace будет на 200 мм длиннее Austral (4710 мм), а колесная база прибавит 70 мм — до 2737 мм. Это позволит добавить третий ряд сидений в салоне, а объем багажника превысит 500 л. Виртуальную панель приборов и большой 12-дюймовый тачскрин также позаимствуют у младшего брата.
Renault Espace 2023 будет построен на платформе CMF-CD. Его будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,3 л (140 и 158 л. с.), а также 200-сильной гибридной установкой.
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По материалам:
Фокус
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