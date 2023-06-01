Новый Opel Astra уже скоро прибудет в Украину — Finance.ua

Новый Opel Astra уже скоро прибудет в Украину Сегодня 05:49 — Фондовый рынок

Новый Opel Astra уже скоро прибудет в Украину

Обновленный Opel Astra уже скоро прибудет в Украину. Автомобиль получил яркий внешний дизайн, удобный комфортабельный салон, мощные и экономные двигатели и современные технологии.

Как сообщили в компании, новинка совмещает стиль и технологии. Так, фары Нового Opel Astra выполнены по технологии Intelli-Lux LED Pixel Light. Это инновационная матричная оптика, предусматривающая установку в каждой фаре 84 LED-элементов, позволяющую вырезать встречный транспорт, не ослепляя других водителей, но при этом прекрасно освещая дорогу.

Все версии «Астры» для украинского рынка уже оснащены пакетом «Безопасность»: распознавание дорожных знаков, предупреждение о выезде из полосы движения, система экстренного торможения в городском цикле, сигнал предупреждения усталости водителя. Также для новинки предлагается пакет «Безопасность+», который дополнительно включает в себя адаптивный круиз-контроль АСС и другие расширенные функции.

Обновленный Opel Astra предлагается в Украине с двумя двигателями по выбору покупателя: бензиновый 1.2 PureTech или дизельный 1.5 BHDi. Оба генерируют 130 лошадиных сил и работают в паре с современной 8-скоростной автоматической трансмиссией. Кроме того, покупатели могут выбрать желаемую комплектацию — Edition или Elegance — и добавить определенные опции.

Стоимость автомобиля начинается от 969 900 грн.

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MMR По материалам:

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