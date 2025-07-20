Новый Hyundai Palisade значительно изменился и подорожал (фото) — Finance.ua

Новый Hyundai Palisade значительно изменился и подорожал (фото) Сегодня 05:24 — Технологии&Авто

Новый Hyundai Palisade значительно изменился и подорожал (фото)

Hyundai объявил список комплектаций Palisade 2026 года, стоимость которого в США начинается от 38 935 долларов. Это на $1735 больше, чем стоила предыдущая версия внедорожника. В то же время за новый Palisade Hybrid просят от 43 660 долларов.

Об этом пишет Carscoops

Первоначальной моделью в линейке кроссовера является Palisade SE с глянцевой черной и хромированной решеткой радиатора, обрамленной светодиодными фарами.

Покупатели также найдут акустическое лобовое стекло, переднее ламинированное боковое стекло и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Эта версия имеет восьмиместный салон с 4,2-дюймовой цифровой приборной панелью и 12,3-дюймовым дисплеем мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay.

Среди других особенностей — кожаный руль и трехзонный автоматический климат-контроль.

Также список оснащения включает в себя ряд систем помощи водителю:

интеллектуальный круиз-контроль;

систему помощи при движении на шоссе и предотвращение лобовых столкновений;

функцию предупреждения о столкновении в слепых зонах;

систему предотвращения столкновений с перекрестным движением сзади и предупреждения о дистанции при парковке;

систему помощи при безопасном выезде;

систему удержания полосы движения/следования за полосой движения и интеллектуальную систему ограничения скорости.

Высшая комплектация SEL стоит от 41 440 долларов США и имеет более изысканный экстерьер с электроприводом дверей багажника, серебристыми рейлингами на крыше и зеркалами с интегрированными поворотниками.

В салоне добавляется 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, беспроводное зарядное устройство, зеркало заднего вида с затемнением, капитанские кресла второго ряда и подогрев передних сидений, а также отделка кожей.

Эта комплектация также предлагает варианты Convenience и Premium.

Первый имеет люк на крыше, электрическую регулировку пассажирского сиденья и технологию цифрового ключа.

SEL Premium более роскошный, поскольку имеет подогрев руля, а также подогрев и вентиляцию первого и второго рядов сидений, HomeLink, монитор кругового обзора и монитор слепых зон.

Palisade Limited стоимостью 49 270 долларов базируется на SEL Premium и имеет большие 20-дюймовые колеса, глянцево-черные акценты и двухсекционный люк на крыше.

Покупатели также найдут кожаные сиденья, третий ряд с подогревом и электроприводом складывания, премиальную аудиосистему Bose с 14 динамиками, розетку на 115 В и более изысканную обшивку потолка.

Palisade Calligraphy за $54 060 имеет 21-дюймовые колеса, уникальную решетку радиатора и облицовку цвета кузова. Особые штрихи продолжаются внутри: сиденья из кожи Nappa, замшевая обивка потолка и отделка под дерево.

К ним добавляются эргономичное водительское сиденье с подвижным механизмом, встроенный видеорегистратор и четырехпозиционные сиденья второго ряда с электроприводом и режимом релаксации, вместе с продвинутыми системами помощи водителю и 12-дюймовым проекционным дисплеем.

Напоследок, покупателям также доступна версия XRT PRO, которая стандартно поставляется с полным приводом и стоит от 49 370 долларов.

Она имеет уникальные бамперы, чёрные акценты, электронный дифференциал и другие внедорожные акценты. Все вышеупомянутые модели оснащены 3,5-литровым V6 двигателем, который развивает 291 л.с. и 352 Нм крутящего момента.

Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой АКПП. Помимо стандартной бензиновой версии, внедорожник доступен в гибридном исполнении.

Palisade Hybrid стоит от 43660 долларов и оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, литий-ионным аккумулятором емкостью 1,65 кВт-ч, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и двумя электродвигателями общей мощностью 334 л.с. и 459 Нм крутящего момента.

Гибрид доступен в комплектациях SEL, SEL Premium, Limited и Calligraphy.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.