Новый год во время войны: сколько елок купили украинцы в этом году — Finance.ua
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Новый год во время войны: сколько елок купили украинцы в этом году

Личные финансы
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Стало известно, как украинцы покупают елки во время полномасштабной войны рф против нашей страны. В этом году они купили втрое меньше новогодних деревьев, заготовленных Государственным лесным агентством, чем в прошлом.
«В прошлом году Гослесагентство реализовало около 500 тысяч новогодних елок, в этом году реализации снизились, реализовано более 160 тысяч. Сколько еще будет реализовано за эту предновогоднюю неделю, сложно сказать», — сообщил в эфире информационного телемарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Стрелец сообщил, что в центральной и южной Украине более популярна сосна. В западной Украине — пихта, ель и другие.
По его словам, часть лесхозов находится под оккупацией, поэтому не занимается заготовкой елок. Однако основная причина — падение спроса из-за сложной ситуации в стране.
По материалам:
УНІАН
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