Новый год в Швеции и Финляндии: во сколько обойдется празднование — Finance.ua

Новый год в Швеции и Финляндии: во сколько обойдется празднование
Путешествие в Скандинавию зимой — это всегда сказочные виды и, конечно, ощущение настоящей зимней магии. Поэтому Швеция и Финляндия становятся все более популярными направлениями для новогоднего отдыха.
Finance.ua в статье подсчитал, сколько придется отдать за время новогодних празднований в этих странах.
Планируя новогоднюю поездку, стоит учесть расходы на жилье, развлечения и питание. Ну и какой же зимний отдых без катания на лыжах? Поэтому мы также включили эту активность в расходы.
Швеция: Стокгольм и Оре
Швеция привлекает традициями празднования Рождества, современными городами и качественными горнолыжными курортами.
Проживание
- Отели в Стокгольме: от 120 евро/ночь (5 272 грн)
- Курорты Оре: от 180 евро/ночь (7 908 грн)
Питание
- Традиционный шведский стол: от 20 евро (879 грн)
- Грог из ягод: от 8 евро (352 грн)
Катание на лыжах
- Абонемент в Оре: от 45 евро/день (1 977 грн)
- Аренда снаряжения: от 25 евро/день (1 098 грн)
Дополнительные развлечения
- Катки в Стокгольме: от 10 евро (439 грн)
- Сафари на хаски: от 150 евро (6 590 грн)
Особенности празднования: В Стокгольме открываются сотни праздничных рынков, а в Оре можно насладиться зимним спортом и горными пейзажами.
Финляндия: Рованиеми и Леви
Финляндия — родина Санта-Клауса, где можно ощутить настоящий дух Рождества.
Проживание
- Иглу-отели в Рованиеми: от 250 евро/ночь (10 983 грн)
- Курорт Леви: от 200 евро/ночь (8 787 грн)
Питание
- Ужин в ресторане: от 25 евро (1 098 грн)
- Напитки из ягод: от 10 евро (439 грн)
Катание на лыжах
- Ски-пасс в Леви: от 40 евро/день (1 757 грн)
- Аренда снаряжения: от 30 евро/день (1318 грн)
Дополнительные развлечения
- Посещение Санта-Парка: от 50 евро (2 197 грн)
- Сафари на снегоходах: от 100 евро (4 393 грн)
Особенности празднования: В Рованиеми можно встретить Санта-Клауса в его офисе, а курорт Леви предлагает невероятные заснеженные трассы.
Детальнее о лучших зимних локациях Украины и Европы, где можно отпраздновать новогодние праздники и во сколько это обойдется — читайте в статье по ссылке.
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