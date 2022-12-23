Новый год и Рождество: ждать ли украинцам дополнительных выходных — Finance.ua

Новый год и Рождество: ждать ли украинцам дополнительных выходных Сегодня 05:27 — Личные финансы

Из-за войны трех дополнительных выходных на рождественско-новогодние праздники не будет. В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Принятый в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.

Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего. Кроме того, не будет действовать распоряжение Кабмина «О переносе рабочих дней в 2022 году».

В мирное время в Украине должно было быть три дополнительных выходных на новогодние праздники:

понедельник, 26 декабря (перенос выходного с воскресенья, 25 декабря, Рождество).

понедельник, 2 января (перенос выходного с воскресенья, 1 декабря, Новый год).

понедельник, 9 января (перенос выходного с субботы, 7 января, Рождество).

Кроме того, Национальный банк Украины определил регламент работы Системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2022 и в начале 2023 года.

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