Новый Fiat 500e оказался самым дешевым автомобилем на рынке, но есть нюансы — Finance.ua

Новый Fiat 500e оказался самым дешевым автомобилем на рынке, но есть нюансы Сегодня 04:48 — Фондовый рынок

Новый Fiat 500e оказался самым дешевым автомобилем на рынке, но есть нюансы

2024-й для Stellantis оказался неудачным: автомобили всех принадлежащих ему марок продаются крайне плохо на американском рынке. Но концерн уже начал принимать меры для привлечения клиентов. В пользу этого свидетельствует новая программа, распространяемая на Fiat 500e 2024 года. Итальянский хэтчбек сейчас стал самым доступным автомобилем в США.

Причем он оказался дешевле Nissan Versa. И это при условии, что японская модель с недавних пор является самым доступным автомобилем на американском рынке. Но заявленная разница обусловлена ​​специальной программой кредитования, запущенной по Fiat 500e.

На данный момент ежемесячный платеж за итальянскую модель составляет немногим более 8 тысяч гривен. Еще недавно этот показатель составил 13 000 гривен. В то же время производитель снизил сумму первоначального платежа почти вдвое.

Согласно ранее опубликованной информации, компания Fiat за девять месяцев 2024 года продала на американском рынке всего 316 автомобилей. Этот результат уже назвали катастрофическим. Поэтому неудивительно, что компания предложила столь выгодные условия для покупки.

Stellantis теряет свои позиции на американском рынке. Даже отдельные модели Jeep стали продаваться хуже, чем раньше. Только гибридный Cherokee и пикапы RAM обеспечивают хорошую прибыль.

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