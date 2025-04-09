Новый Duster представлен в экстремальной версии — Finance.ua

Новый Duster представлен в экстремальной версии Сегодня 20:33 — Технологии&Авто

Новый Duster представлен в экстремальной версии

Популярный бюджетный кроссовер Dacia Duster получил новую специализированную модификацию — Redust Offroad, созданную специально для серьезного бездорожья. Модель представлена ​​в Германии, где ее разработкой занималось тюнинг-ателье Carpoint, хорошо известное по предыдущим экспедиционным версиям Duster.

За основу взят новый Duster 2025 в комплектации Extreme, на базе которого был построен вариант с улучшенными возможностями для езды вне асфальта. Главными особенностями версии Redust Offroad стали увеличенный клиренс, усиленная защита кузова и внедорожная резина.

Клиренс вырос до 237 мм (+20 мм по стандарту), что значительно улучшает геометрическую проходимость. Установлены шины General Grabber A/T размером 235/65 R16, а также расширители арок и новые брызговики для защиты кузова от грязи.

Duster также получил:

стальные защитные дуги спереди и сзади;

боковые подножки для удобства посадки;

декоративные сетки на задних окнах;

выносной воздухозаборник на капоте;

багажник на крыше с дополнительными LED фарами.

Такое оснащение не только меняет вид кроссовера, но и готовит его к путешествиям в сложных условиях — от горных троп до деревенских трасс без покрытия. Под капотом Redust Offroad работает проверенный 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 130 л.с. Именно эта версия агрегата доступна с полным приводом, что критически важно для езды по бездорожью.

Стоимость модификации — от 44 290 евро (1 890 000 грн). И это не предел: в прошлом Carpoint представил еще более экстремальную версию Duster стоимостью 53 000 евро.

Несмотря на внедорожное движение, Redust Offroad сохранил богатую комплектацию: камера заднего вида, климат-контроль, датчики дождя и света — все это остается на месте, что позволяет сочетать функциональность и удобство в повседневном использовании.

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Ampercar По материалам:

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