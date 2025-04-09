Новый Duster представлен в экстремальной версии — Finance.ua

Новый Duster представлен в экстремальной версии
Популярный бюджетный кроссовер Dacia Duster получил новую специализированную модификацию — Redust Offroad, созданную специально для серьезного бездорожья. Модель представлена в Германии, где ее разработкой занималось тюнинг-ателье Carpoint, хорошо известное по предыдущим экспедиционным версиям Duster.
За основу взят новый Duster 2025 в комплектации Extreme, на базе которого был построен вариант с улучшенными возможностями для езды вне асфальта. Главными особенностями версии Redust Offroad стали увеличенный клиренс, усиленная защита кузова и внедорожная резина.
Клиренс вырос до 237 мм (+20 мм по стандарту), что значительно улучшает геометрическую проходимость. Установлены шины General Grabber A/T размером 235/65 R16, а также расширители арок и новые брызговики для защиты кузова от грязи.
Duster также получил:
- стальные защитные дуги спереди и сзади;
- боковые подножки для удобства посадки;
- декоративные сетки на задних окнах;
- выносной воздухозаборник на капоте;
- багажник на крыше с дополнительными LED фарами.
Такое оснащение не только меняет вид кроссовера, но и готовит его к путешествиям в сложных условиях — от горных троп до деревенских трасс без покрытия. Под капотом Redust Offroad работает проверенный 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 130 л.с. Именно эта версия агрегата доступна с полным приводом, что критически важно для езды по бездорожью.
Стоимость модификации — от 44 290 евро (1 890 000 грн). И это не предел: в прошлом Carpoint представил еще более экстремальную версию Duster стоимостью 53 000 евро.
Несмотря на внедорожное движение, Redust Offroad сохранил богатую комплектацию: камера заднего вида, климат-контроль, датчики дождя и света — все это остается на месте, что позволяет сочетать функциональность и удобство в повседневном использовании.
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