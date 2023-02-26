Новый американский электропикап был раскуплен на год вперед еще до начала производства — Finance.ua
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Новый американский электропикап был раскуплен на год вперед еще до начала производства

Технологии&Авто
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Новый американский электропикап был раскуплен на год вперед еще до начала производства
Новый американский электропикап был раскуплен на год вперед еще до начала производства
Спрос на новый Ram 1500 REV превзошел все ожидания. В течение недели электрический пикап был раскуплен на год вперед.
Информацию подтвердили представители пресс-службы концерна Stellantis сайта CarBuzz.
Предзаказ на электромобиль Ram 1500 REV начали принимать сразу после его официальной презентации 12 февраля. Предоплата составила всего 100 долларов. Однако уже через неделю прием заказов был прекращен, ведь завод оказался загружен на год. Однако объемы производства пока держатся в секрете.
Неизвестны и характеристики Ram 1500 REV. Известно лишь, что в основе пикапа лежит платформа STLА, и его оснастят 800-вольтной силовой установкой, разрешающей быструю зарядку. Запас хода в топовой версии может достигнуть 800 км.
Тем не менее, покупателей это не остановило — они делали заказ, не зная всех подробностей модели. К тому же им придется ждать доставки авто более года, ведь электрокар поступит в производство только в 2024 году.
Подобная ситуация — не редкость в сегменте электропикапов. Ранее множество заказов собрали Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV и Ford F-150 Lightning.

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По материалам:
Фокус
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