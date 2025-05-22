Новые социальные гарантии для срочников и курсантов: Кабмин согласовал проект — Finance.ua

Новые социальные гарантии для срочников и курсантов: Кабмин согласовал проект Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Новые социальные гарантии для срочников и курсантов: Кабмин согласовал проект

Кабинет Министров согласовал законопроект, усиливающий социальные гарантии для военнослужащих базовой и срочной службы. Документ предусматривает расширение пакета государственной защиты на новую категорию — военных базовой службы, а также на срочников, которые по разным причинам остаются на службе.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

В частности, действие законопроекта распространяется на военных, которые находятся в плену, проходят лечение, считаются пропавшими без вести, находятся в дисциплинарных частях или на гауптвахтах.

Социальные гарантии будут также касаться членов их семей и семей погибших или умерших военнослужащих.

Проект также предусматривает базовый пакет социальной защиты, включая право на отпуск, пенсионное обеспечение, пособие по безработице и государственное страхование.

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Отдельная норма касается военных, которые вернулись из плена. Они получат отпуск сразу после освобождения — даже при отсутствии военного положения. Эта гарантия будет действовать с начала мобилизации и до ее завершения или демобилизации.

Кроме того, документ вводит шестидневную рабочую неделю для курсантов высших военных учебных заведений, слушателей военных подразделений и студентов профессионального высшего военного образования.

Справка Finance.ua:

в Вооруженных Силах Украины с 1 мая обновили программу базовой всеобщей военной подготовки. Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗВП повторно;

главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пояснил, что от качества подготовки зависят успешность выполнения боевых заданий и сохранение жизни и здоровья украинских военных;

граждане, желающие трудоустроиться в государственную службу, органы местного самоуправления, а также в органы прокуратуры должны обязательно пройти базовую военную подготовку.

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