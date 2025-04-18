Стало известно, когда возрастут стипендии курсантам — Finance.ua

Стало известно, когда возрастут стипендии курсантам Сегодня 19:15 — Личные финансы

Стало известно, когда возрастут стипендии курсантам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов правительству сообщил, что повышение стипендий курсантам официально стартует с 1 мая. Соответствующее постановление Кабмин уже принял.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на ответ премьера.

«Только что задал вопрос премьер-министру Шмыгалю, когда будет выполнено, наконец, обещание и когда курсантам повысят стипендии. Он говорит, что соответствующее постановление уже принято, начинает работать с 1 мая», — написал Гончаренко.

Отмечается, что постановлением предусмотрено:

Базовая стипендия курсантам составит 8000 грн .

. Курсанты выпускного курса с отличными результатами обучения будут получать 20 000 грн .

. При прохождении практики также предусмотрена выплата в 20 000 грн.

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Напомним, в Украине тысячи студентов ежемесячно получают финансовую поддержку от государства. Речь идет о стипендиях — академических или социальных, постоянных или временных, назначенных на основе рейтинга успеваемости или соответствующего статуса. В 2025 году государство предусматривает несколько видов таких выплат для учащихся профтехов, студентов колледжей и ЗВО.

и т. п. Трудоустройство студента Социальная стипендия — это форма государственной поддержки студентов, принадлежащих к уязвимым категориям населения, таким как дети-сироты, внутренне перемещенные лица, лица с инвалидностьюТрудоустройство студента не лишает его права на социальную стипендию

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