Новые правила по полису «Зеленая карта»: что нужно знать при выезде за границу — Finance.ua
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Новые правила по полису «Зеленая карта»: что нужно знать при выезде за границу

Страхование
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Новые правила по полису «Зеленая карта»: что нужно знать при выезде за границу
Новые правила по полису «Зеленая карта»: что нужно знать при выезде за границу
Агрессия рф против Украины не сбавляет обороты, поэтому украинцы все еще выезжают за границу, чтобы найти безопасное место для себя и семьи. Если вы собираетесь выехать за границу на авто (или уже там), стоит знать несколько важных фактов о страховании «Зеленая карта».
Так, хотя с начала полномасштабной войны украинцам разрешали пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса «Зеленая карта», сейчас ситуация изменилась.
С 28 апреля полис «Зеленая карта» требуют во время въезда в Польшу, и эта практика, по сообщению Нацбанка, лишь набирает обороты во многих странах.

Что нужно знать?

В связи с военным положением процесс оформления «Зеленой карты» в Украине существенно упростили. Так, например, оформить полис можно онлайн через несколько минут — документ пришлют вам на почту в электронном формате.
Цена на страховой полис «Зеленая карта» определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков. Она зависит от срока полиса, а также от вида транспортного средства, на которое оформляется. Минимальный срок, на который выдаются полисы — 15 дней, максимальный — до года.
Стоимость полиса «Зеленая карта» в Украине ниже, чем в большинстве стран.
  • Стоимость полиса Автогражданки в Польше — около 400 евро в год и 40 евро в месяц, в Германии — от 900 евро в год и от 150 евро в месяц.
  • При этом стоимость «Зеленой карты» в Украине — 6 899 грн (210 евро) в год и 627 грн (19 евро) в месяц.
Кстати, после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую «Зеленую карту». Вам придется покупать полис Автогражданки страны, в которую вы въехали, а это — дополнительные немалые затраты.

А если не покупать полис?

При отсутствии полиса страхования выписывается штраф, который составляет от 1 тыс. евро (в зависимости от страны). Например, в Польше, если у вас нет актуального страхования от 4 до 14 дней, штраф составит 2800 злотых (более 19 тыс. грн), более 14 дней — 5600 злотых (38 тыс. 470 грн).
Кроме того, из-за отсутствия страховки в ЕС могут даже запретить пересекать границу в будущем. Поэтому о наличии полиса следует позаботиться заранее.
На этом важные факты о «Зеленой карте» не заканчиваются. Если хотите получить исчерпывающую и актуальную информацию о полисе, приглашаем на бесплатный тематический вебинар, который состоится 24 августа в 12:00.
Количество участников ограничено, поэтому не упустите свой шанс — регистрируйтесь уже сейчас.

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По материалам:
Finance.ua
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