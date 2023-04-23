Новые правила пересечения границы с домашним любимцем, действующие с 27 марта — список документов Сегодня 09:25 — Личные финансы

Новые правила пересечения границы с домашним любимцем, действующие с 27 марта — список документов

С 27 марта 2023 г. Польша отменила упрощенные правила пересечения границы с животными. До этого заехать в Польшу можно было только с чипом у животного, действующей прививкой против бешенства и с действующим ветеринарным паспортом европейского образца.

Теперь для пересечения польской границы необходимы следующие документы:

Документ о наличии микрочипа у животного;

Действительная прививка против бешенства;

Ветеринарный паспорт европейского образца;

Сертификат здоровья;

Справка о тестировании на антитела против бешенства (титры);

Свидетельство ВЕТ-1 или ВЕТ-1 (СНГ);

Международный сертификат. Выдается бесплатно на границе в специальном ветеринарном пункте. Именно для его получения и требуется свидетельство ВЕТ-1.

Чек-лист подготовки к пересечению границы с домашним любимцем:

Начать подготовку необходимо за несколько месяцев до отъезда;

Узнайте, какие правила ввоза животных действуют в стране, в которую вы собираетесь ехать. Ознакомиться с этим можно на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе «Требования к некоммерческому перемещению» — в некоторых странах все еще действует упрощенный режим ввоза животных;

Сделать ветеринарный паспорт с наличием всех плановых прививок, информацией о чипировании, фотографией животного в возрасте 12 месяцев и информацией об обработке против паразитов;

В ветеринарной клинике сделать чипирование и прививку против бешенства. Важно, чтобы идентификация животных была сделана раньше, чем вакцинация против бешенства.

По меньшей мере через 30 дней после прививки сдать кровь для исследования на титр антирабических антител. Это нужно сделать заранее — за 3 месяца до поездки за границу.

Осуществить противопаразитарные обработки и получить ветеринарное свидетельство Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины, действующее в течение 72 часов.

Ознакомиться с правилами перевозки животного в самолете (если планируете им воспользоваться), проверить соответствие специальной переноски животному. Важно узнать именно у той авиакомпании, которой собираетесь лететь.

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