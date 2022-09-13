Новые основания для увольнения работников установлены законодательством — Finance.ua

Новые основания для увольнения работников установлены законодательством Сегодня 19:33

Законом Украины от 1 июля 2022 года № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» установлены 4 новых основания для прекращения трудовых отношений, пишет Кадровик

смерть работодателя — физического лица или вступление в законную силу решения суда о признании такого физического лица без вести отсутствующим или об объявлении его умершим (п. 81 ст. 36 КЗоТ);

смерть работника, признание его судом без вести отсутствующим или оглашение умершим (п. 82 ст. 36 КЗоТ);

отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более 4 месяцев подряд (п. 83 ст. 36 КЗоТ);

(п. 83 ст. 36 КЗоТ); невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий (п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗоТ).

Работодатель может расторгнуть трудовой договор на основании пункта 6 части первой статьи 41 КЗоТ, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу (часть четвертая ст. 41 КЗоТ).

О таком увольнении работника нужно персонально предупредить не позднее 10 календарных дней (часть седьмая ст. 492 КЗоТ) и выплатить ему выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка (ст. 44 КЗоТ).

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