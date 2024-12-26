Новые номинации и старт приема заявок: как присоединиться к FinAwards 2025 — Finance.ua
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Новые номинации и старт приема заявок: как присоединиться к FinAwards 2025

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Новые номинации и старт приема заявок: как присоединиться к FinAwards 2025
Новые номинации и старт приема заявок: как присоединиться к FinAwards 2025
Стали известны номинации всеукраинской премии признания лучших в финансовой сфере FinAwards 2025. В этом году это будут как уже хорошо известные номинации, так и совершенно новые.

Кому следует подать заявку на участие в FinAwards 2025?

Первый этап премии — сбор заявок на участие — уже стартовал. В этом году лучших будут выбирать среди представителей банков, небанковских финучреждений, инвестиционных проектов, а также среди блогеров Telegram и Youtube каналов, инфлюэнсеров инвестиционного и Fintech рынка.
Все номинации будут разделены по категориям. Среди них:
  • Финансовый продукт (продукты, серевисы, услуги финкомпаний).
  • Технологии (инновации, технические решения по совершенствованию финуслуг).
  • Финансовые учреждения (собственно компании, бизнесы).
  • Личности (руководители, маркетологи, инфлюэнсеры, блогеры).
  • Внеконкурсные номинации (признание устойчивости бизнеса в трудные времена).
Каждая из этих категорий номинаций важна, ведь призвана подчеркнуть успехи компаний и отдельных лиц в формировании устойчивого развития экономики Украины.
Традиционно награды получат представители трех секторов: банки, МФО, страховые компании. Например, банки отметят в таких номинациях как Народный банк, Карта № 1 в кошельке, Банкир года и многие другие.
Две новые номинации в этом году организаторы предусмотрели для страховых компаний — Лучший продукт страховой компании: Автогражданка и Лучший продукт страховой компании: Зеленая карта.
Отдельного признания заслуживают инфлюэнсеры и блогеры, а потому на FinAwards 2025 для них будут такие важные номинации, как Инфлюэнсер года Инвестиционного рынка, Эксперт года FinTech рынка, Лучший YouTube-канал о финансах, Лучший Telegram-канал о финансах и другие. Время не стоит на месте, и тренды меняются. Сегодня это означает, что именно блогеры часто работают над повышением осведомленности украинцев в сфере финансов. Поэтому они заслуживают признания, а премия FinAwards — еще один шаг к повышению их узнаваемости.

Как принять участие в FinAwards 2025?

Подать заявку на участие могут все желающие бесплатно на сайте премии. Для участия в премии необходимо выбрать номинации, в которых участник претендует войти в тройку лучших.
Ознакомиться с полным перечнем номинаций, а также подать заявку на участие можно на сайте премии по ссылке. Сделать это можно до 14 января включительно.
Следующий этап — утверждение участников и формирование списков номинантов для голосования в каждой из номинаций. Имена победителей станут известны на церемонии награждения 28 марта.

Присоединяйтесь и принимайте участие в премии по признанию лучших из мира финансов — FinAwards 2025!

По материалам:
Finance.ua
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