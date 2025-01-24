Новые инициативы от МВД: что изменится для автомобилистов — Finance.ua

Новые инициативы от МВД: что изменится для автомобилистов Сегодня 15:01 — Личные финансы

Новые инициативы от МВД: что изменится для автомобилистов

Министерство внутренних дел Украины объявило о нескольких нововведениях. Изменения касаются доставки водительских удостоверений, возможности перерегистрации авто через Дію и упрощения ряда процедур. Инициативы МВД имеют целью сделать отдельные услуги более удобными и доступными. Однако не все нововведения могут быть экономически выгодны автовладельцам.

Об этом рассказал соучредитель Института исследований авторынка Остап Новицкий.

Доставка документов

Сейчас доставка водительских удостоверений или номерных знаков осуществляется исключительно через «Укрпочту». Через 6 месяцев, когда эти изменения вступят в силу, вы сможете выбирать, кто доставит вам документы, если альтернативные операторы заключат соглашения с МВД.

«Есть надежда, что когда присоединятся другие операторы, тарифы на эту услугу могут снизиться. Поставка документов стоит почти 300 гривен, тогда как обычные услуги почты обходятся в 60−80 гривен», — объясняет Новицкий.

К тому же заказать замену водительского удостоверения можно через Дію, что избавляет от необходимости идти в сервисный центр. Однако функция перерегистрации автомобиля через приложение временно недоступна.

«Эта услуга должна была бы работать, но из-за технических нюансов ее временно выключили. Надеемся, что в ближайшее время все восстановится», — прокомментировал Новицкий.

Новые правила снятия с учета авто

Если вы временно не пользуетесь автомобилем, можно снять его с учета, обратившись в сервисный центр. Это обойдется примерно в 1 200 гривен. Если вы хотите сохранить свои номерные знаки, нужно дополнительно платить около 325 гривен в месяц за их хранение. В итоге год такого «простоя» обойдется в кругленькую сумму — до 7 000 гривен.

Такие затраты ставят под сомнение практическую целесообразность этой услуги. Во многих случаях может быть проще воспользоваться такси или общественным транспортом, чем снимать авто с учета", — прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что краткосрочное страхование, которое можно оформить на авто в «простое», тоже не всегда выгодно.

«Минимальная цена страхования на транзитных номерах составляет 750 грн за 15 дней и от 1 000 гривен за месяц. Если сложить все расходы, часто дешевле вообще не использовать эту опцию», — добавил он.

Замена старого водительского удостоверения

У современных пластиковых документов есть несколько преимуществ: они отображаются в Дії и подходят для использования за рубежом.

«Однозначно следует менять старые удостоверения во избежание проблем. Некоторые страны уже сейчас не признают ламинированные документы, особенно, если их невозможно проверить в электронных реестрах», — отметил Новицкий.

Ориентировочная стоимость замены — 572 гривны, и процесс занимает всего один день. Это не только удобно, но и предотвращает возможные неприятности во время путешествий.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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