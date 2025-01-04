Новые и подержанные электромобили: из каких стран было импортировано больше всего в 2024 году — Finance.ua

Новые и подержанные электромобили: из каких стран было импортировано больше всего в 2024 году
С января по октябрь 2024 г. в Украину импортировали 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила около $1,1 млрд.
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
Из этого количества новыми были 13 684 авто, на которые импортеры потратили $368 млн.
Также был импортирован 36 541 подержанный электромобиль. Таможенная стоимость составила $730 млн.
Больше всего новых BEV в Украину завезли из Китая.
Топ-5 стран — поставщиков новых электроавто:
- Китай — 12 024 авто.
- Япония — 526 автомобилей.
- Германия — 362 авто.
- Великобритания — 269 авто.
- Бельгия — 216 авто.
Читайте также
Лидером по поставке подержанных электромобилей стали США.
Топ-5 стран поставщиков подержанных электроавто:
- США — 13 808 автомобилей.
- Германия — 5 847 авто.
- Корея — 4815 авто.
- Великобритания — 3 497 авто.
- Китай — 2288 авто.
Напомним, в ноябре украинцы приобрели 4,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Впервые наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковых автомобилей охватили электромобили — 44%.
Поделиться новостью