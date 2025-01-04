Новые и подержанные электромобили: из каких стран было импортировано больше всего в 2024 году — Finance.ua

Новые и подержанные электромобили: из каких стран было импортировано больше всего в 2024 году Сегодня 21:24 — Технологии&Авто

Новые и подержанные электромобили: из каких стран было импортировано больше всего в 2024 году, Фото: freepik

С января по октябрь 2024 г. в Украину импортировали 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила около $1,1 млрд.

Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.

Из этого количества новыми были 13 684 авто, на которые импортеры потратили $368 млн.

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Также был импортирован 36 541 подержанный электромобиль. Таможенная стоимость составила $730 млн.

Больше всего новых BEV в Украину завезли из Китая.

Топ-5 стран — поставщиков новых электроавто:

Китай — 12 024 авто. Япония — 526 автомобилей. Германия — 362 авто. Великобритания — 269 авто. Бельгия — 216 авто.

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Лидером по поставке подержанных электромобилей стали США.

Топ-5 стран поставщиков подержанных электроавто:

США — 13 808 автомобилей. Германия — 5 847 авто. Корея — 4815 авто. Великобритания — 3 497 авто. Китай — 2288 авто.

Напомним, в ноябре украинцы приобрели 4,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Впервые наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковых автомобилей охватили электромобили — 44%.

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