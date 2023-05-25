Новую функцию получил Mercedes-Benz E-класса — Finance.ua

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Новую функцию получил Mercedes-Benz E-класса

Фондовый рынок
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Новую функцию получил Mercedes-Benz E-класса
Новую функцию получил Mercedes-Benz E-класса
Новый Mercedes-Benz E-класса получит поддержку функции Apple Car Key, позволяющую использовать iPhone и Apple Watch вместо альтернативы брелокам или физическим автомобильным ключам.
Возможно совместное использование ключей. При этом основной пользователь аккаунта Mercedes me может назначать разные права, предоставляя только доступ к транспортному средству или позволяя управлять им. Автомобиль может распознавать нескольких пользователей одновременно, а цифровым ключом автомобиля могут пользоваться до 16 человек. Обмен возможен через AirDrop, iMessage и другие службы сообщений. Затем получатель может добавить его в свой собственный Apple Wallet.
При использовании с совместимой моделью iPhone и Apple Watch позволяют запирать, отпирать и заводить автомобили. Ключи от машины хранятся в Wallet на iPhone и Apple Watch, ими можно делиться с другими пользователями iPhone. Последние модели iPhone также позволяют использовать ключ от машины, если смартфон разряжен.
В списке компаний, предлагающих эту возможность, представлены BMW, Kia, Hyundai, Genesis и BYD. Недавно стало известно, что британская компания по производству спортивных автомобилей Lotus готова поддерживать Car Key.
По материалам:
MMR
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