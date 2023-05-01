Новое государственное пособие для украинцев с 1 мая: кто может получить средства — Finance.ua

Новое государственное пособие для украинцев с 1 мая: кто может получить средства Сегодня 08:00 — Личные финансы

С 1 мая украинцы, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные счета, имеют право на получение нового государственного пособия. Так, с 1 мая по 30 сентября будут рассчитаны субсидии на неотопительный период. Такое пособие может начисляться как обычным гражданам, так и переселенцам, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Обратите внимание! Некоторым категориям украинцев переназначат субсидии на неотопительный период, а некоторым придется заново оформлять все документы.

Субсидия на неотопительный сезон 2023. Как получить?

Во время отопительного сезона украинцы в среднем получали до 1600 грн в месяц на жилищную субсидию. В неотопительный сезон (весной и летом) эта сумма меньше, поскольку большую часть платежей составляла оплата за отопление.

В Украине отопительный сезон в Украине заканчивается в апреле, поэтому с 1 мая по 30 сентября будут рассчитаны субсидии на неотопительный период.

В Пенсионном фонде напомнили , что жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона.

Таким образом, субсидии и льготы на неотопительный сезон с мая будут переназначены автоматически для большинства субсидиантов, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде. Но некоторым все же придется подавать документы заново. Сделать это нужно в течение 30 дней.

Кто должен подать заявление и декларацию на субсидию повторно

• Если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

• Если члены домохозяйства арендуют жилье и оплачивают коммунальные услуги;

• Если количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных;

• Если домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Куда обратиться для назначения субсидии на неотопительный сезон 2023 года

Для получения субсидии необходимо подать заполненные документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно несколькими способами:

— лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

— по почте, по адресу органа Фонда;

— online, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Кроме того, можно подавать документы на назначение субсидий уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, центров предоставления административных услуг и через портал «Дія».

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