Новички в IT: кем работают и сколько зарабатывают — Finance.ua

Новички в IT: кем работают и сколько зарабатывают
Среди нашедших первую работу в ІТ в 2023 году 85% составляют технические специалисты. Чаще всего это разработчики и тестировщики.
Об этом свидетельствует аналитика DOU.
Специализации
Спрос на QA-специалистов постоянно рос до 2022 года: в начале того года тестировщики составляли 26% начинающих свою карьеру айтишников. После 2022 года доля тестировщиков в новых наймах стала уменьшаться и в прошлом году составила 21%. Доля разработчиков — 45%.
15% нашедших первую работу в ІТ в прошлом году имеют нетехническую специализацию. Среди нетехнических специалистов, нашедших первую работу в ІТ в прошлом году, больше всего дизайнеров (5%).
На втором месте — специалисты по маркетингу (3%). HR/рекрутеры и специалисты по продажам составляют по 2% среди вошедших в ІТ в прошлом году, но тенденции для этих специализаций разные.
Города
76% айтишников с опытом в ІТ год или меньше работают в компаниях с менее чем 200 сотрудниками (вообще в таких компаниях работают 56% украинских айтишников). Чаще всего новички работают в продуктовых (40%) или сервисных компаниях (37%).
Легче всего им было найти работу в Киеве (41%) или во Львове (16%).
Возраст
Медианный возраст специалистов, нашедших первую работу в прошлом году, — 24 года. Только четверти новых айтишников 30 лет или больше.
Самые молодые — разработчики, DevOps, специалисты по Data Science/Data Engineers, а также специалисты поддержки и специалисты по продажам и развитию бизнеса — их медианный возраст 21−22 года, то есть более половины этих специалистов начинают работать еще студентами.
В QA, менеджменте проектов, HR/рекрутинге, маркетинге и дизайне больше свитчеров, приходящих из других сфер. Больше всего свитчеров среди QA — 41% тестировщиков, которые в прошлом году нашли первую работу в ІТ, старше 30 лет.
Зарплата
Медианная зарплата пришедших в ІТ в прошлом году составляет $600.
Самые высокие зарплаты среди новичков у аналитиков ($880), HR и рекрутеров ($830), а также у специалистов по Data Science/Engineering ($800).
Меньше всего готовы платить специалистам поддержки, которые только начинают свою карьеру: их медианная зарплата в прошлом году составила $500 в месяц. Также несколько ниже средних зарплаты начинающих в DevOps ($550) и в продажах и развитии бизнеса ($565).
Справка Finance.ua:
- по данным Work.ua, в феврале средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн. Самые высокие средние зарплаты — более 70 000 грн — рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины: разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам и тому подобное;
- по данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом. В Госстате отмечают, что если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — до 477 долларов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью