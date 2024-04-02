Новички в IT: кем работают и сколько зарабатывают — Finance.ua

Новички в IT: кем работают и сколько зарабатывают Сегодня 12:01 — Личные финансы

Новички в IT: кем работают и сколько зарабатывают

Среди нашедших первую работу в ІТ в 2023 году 85% составляют технические специалисты. Чаще всего это разработчики и тестировщики.

Об этом свидетельствует аналитика DOU.

Специализации

Спрос на QA-специалистов постоянно рос до 2022 года: в начале того года тестировщики составляли 26% начинающих свою карьеру айтишников. После 2022 года доля тестировщиков в новых наймах стала уменьшаться и в прошлом году составила 21%. Доля разработчиков — 45%.

Инфографика: DOU

15% нашедших первую работу в ІТ в прошлом году имеют нетехническую специализацию. Среди нетехнических специалистов, нашедших первую работу в ІТ в прошлом году, больше всего дизайнеров (5%).

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На втором месте — специалисты по маркетингу (3%). HR/рекрутеры и специалисты по продажам составляют по 2% среди вошедших в ІТ в прошлом году, но тенденции для этих специализаций разные.

Города

76% айтишников с опытом в ІТ год или меньше работают в компаниях с менее чем 200 сотрудниками (вообще в таких компаниях работают 56% украинских айтишников). Чаще всего новички работают в продуктовых (40%) или сервисных компаниях (37%).

Легче всего им было найти работу в Киеве (41%) или во Львове (16%).

Инфографика: DOU

Возраст

Медианный возраст специалистов, нашедших первую работу в прошлом году, — 24 года. Только четверти новых айтишников 30 лет или больше.

Самые молодые — разработчики, DevOps, специалисты по Data Science/Data Engineers, а также специалисты поддержки и специалисты по продажам и развитию бизнеса — их медианный возраст 21−22 года, то есть более половины этих специалистов начинают работать еще студентами.

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В QA, менеджменте проектов, HR/рекрутинге, маркетинге и дизайне больше свитчеров, приходящих из других сфер. Больше всего свитчеров среди QA — 41% тестировщиков, которые в прошлом году нашли первую работу в ІТ, старше 30 лет.

Зарплата

Медианная зарплата пришедших в ІТ в прошлом году составляет $600.

Самые высокие зарплаты среди новичков у аналитиков ($880), HR и рекрутеров ($830), а также у специалистов по Data Science/Engineering ($800).

Инфографика: DOU

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Меньше всего готовы платить специалистам поддержки, которые только начинают свою карьеру: их медианная зарплата в прошлом году составила $500 в месяц. Также несколько ниже средних зарплаты начинающих в DevOps ($550) и в продажах и развитии бизнеса ($565).

Справка Finance.ua:

по данным Work.ua, в феврале средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн . Самые высокие средние зарплаты — более 70 000 грн — рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины: разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам и тому подобное;

. Самые высокие средние зарплаты — более 70 000 грн — рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины: разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам и тому подобное; по данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом. В Госстате отмечают, что если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — до 477 долларов.

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