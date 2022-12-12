Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян: попавших под ограничения — Finance.ua
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Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян: попавших под ограничения

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Новая Зеландия ввела санкции против 23 человек, поддерживающих незаконное российское вторжение на территорию Украины, и сетей, стоящих за дезинформационными кампаниями.
Об этом сообщается в заявлении главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты.
«Путин продолжает использовать сеть медиа-агентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию и ложь как часть своего нарратива о вторжении в Украину», — сказала она.
В частности, под санкции попали министр цифрового развития, связи и СМИ Максут Шадаев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и ключевой персонал российских СМИ, в частности «ИнфоРос», «Южный фронт» и Фонд стратегической культуры.
Так, последний раунд санкций распространяется на субъектов дезинформации, которые уже были введены в мае. В их числе представители российских СМИ и информационных агентств.
По словам Махуты, лица, против которых введены санкции, оказывают прямое влияние на общественное представление о незаконной и неспровоцированной войне россии. Они создают «туман дезинформации, обслуживающий агрессию Путина против территориального суверенитета Украины».
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Новая Зеландия ввела санкции против 22 граждан россии и беларуси.
Кроме того, страна собиралась отправить еще 66 военнослужащих в Британию для проведения учений ВСУ.
По материалам:
РБК-Україна
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