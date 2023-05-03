Новая Зеландия расширила санкции против россии — Finance.ua
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Новая Зеландия расширила санкции против россии

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Новая Зеландия объявила о новых санкциях против россии. В список вошли силовые структуры страны-агрессора, а также 18 российских предприятий и 9 граждан.
Об этом заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута, сообщает The Guardian.
«Эти санкции касаются высшего руководства Федеральной службы безопасности россии (ФСБ), Службы внутренней безопасности и разведки россии, а также других российских физических и юридических лиц, разрабатывающих и закупающих оружие, технологии и системы связи, а также оказывающих услуги, такие как транспорт и страхование — все это жизненно важно для способности россии вести войну», — заявила она.
По словам главы МИД страны, новые санкции будут введены и против ряда граждан и предприятий Ирана, которые оказывают прямую военную поддержку рф в ее действиях в Украине.
Напомним, ранее правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении иранских граждан и предприятий, причастных к поставкам россии дронов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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