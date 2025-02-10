Новая Зеландия ослабит визовые правила для привлечения иностранных инвесторов — Finance.ua

Новая Зеландия ослабит визовые правила для привлечения иностранных инвесторов Сегодня 20:39

Новая Зеландия смягчит визовые правила, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов, пытаясь стимулировать экономический рост.

Об этом сообщает Reuters.

Министр иммиграции Эрика Стэнфорд заявила, что категория виз для инвесторов станет «проще и гибче», чтобы поощрить их выбирать Новую Зеландию для своего «капитала, навыков и международных связей».

Изменения, которые вступят в силу с 1 апреля, следуют за недавним смягчением визового режима, который позволяет отдыхающим работать удаленно во время посещения страны, что направлено на стимулирование туристического сектора.

После технической рецессии в третьем квартале 2024 г. правительство Новой Зеландии ищет пути для стимулирования роста. В январе оно объявило о планах создать Invest New Zealand, часть правительственного агентства международного экономического развития, которая будет служить универсальным центром иностранных инвестиций.

Економічна Правда По материалам:

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