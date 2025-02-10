Новая Зеландия ослабит визовые правила для привлечения иностранных инвесторов — Finance.ua

Новая Зеландия ослабит визовые правила для привлечения иностранных инвесторов
Новая Зеландия смягчит визовые правила, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов, пытаясь стимулировать экономический рост.
Об этом сообщает Reuters.
Министр иммиграции Эрика Стэнфорд заявила, что категория виз для инвесторов станет «проще и гибче», чтобы поощрить их выбирать Новую Зеландию для своего «капитала, навыков и международных связей».
Изменения, которые вступят в силу с 1 апреля, следуют за недавним смягчением визового режима, который позволяет отдыхающим работать удаленно во время посещения страны, что направлено на стимулирование туристического сектора.
После технической рецессии в третьем квартале 2024 г. правительство Новой Зеландии ищет пути для стимулирования роста. В январе оно объявило о планах создать Invest New Zealand, часть правительственного агентства международного экономического развития, которая будет служить универсальным центром иностранных инвестиций.
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