Новая Зеландия ослабит визовые правила для привлечения иностранных инвесторов — Finance.ua
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Новая Зеландия ослабит визовые правила для привлечения иностранных инвесторов

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Новая Зеландия смягчит визовые правила, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов, пытаясь стимулировать экономический рост.
Об этом сообщает Reuters.
Министр иммиграции Эрика Стэнфорд заявила, что категория виз для инвесторов станет «проще и гибче», чтобы поощрить их выбирать Новую Зеландию для своего «капитала, навыков и международных связей».
Изменения, которые вступят в силу с 1 апреля, следуют за недавним смягчением визового режима, который позволяет отдыхающим работать удаленно во время посещения страны, что направлено на стимулирование туристического сектора.
После технической рецессии в третьем квартале 2024 г. правительство Новой Зеландии ищет пути для стимулирования роста. В январе оно объявило о планах создать Invest New Zealand, часть правительственного агентства международного экономического развития, которая будет служить универсальным центром иностранных инвестиций.
По материалам:
Економічна Правда
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