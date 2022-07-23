Новая Toyota Crown получила четыре варианта кузова — Finance.ua

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Новая Toyota Crown получила четыре варианта кузова

Технологии&Авто
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Новая Toyota Crown получила четыре варианта кузова
Новая Toyota Crown получила четыре варианта кузова, www.avtomir.ua
Компания Toyota впервые представила Crown в далеком 1955 году. Модель стала первым массовым пассажирским автомобилем японской марки. Все последующие версии модели были полноразмерными седанами. Однако в этом году японцы пошли на радикальные перемены.
Семейство Crown теперь состоит из четырех автомобилей: классический седан, кросс-седан, внедорожный хэтчбек и кроссовер, который в компании называют универсалом.
По своим габаритным размерам новый Crown стал немного больше предшественника (хотя пока технические характеристики раскрыты только для кросс-седана). Длина новинки составляет 4930 миллиметров, ширина — 1840 миллиметров, высота — 1540 миллиметров, а размер колесной базы равен 2850 миллиметрам. Для сравнения: Crown всего на 45 миллиметров длиннее нынешней Toyota Camry, а расстояние между осями у новинки больше на 25 миллиметров.
Новая Toyota Crown получила четыре варианта кузова
www.avtomir.ua
Как говорят в Toyota, в процессе разработки инженеры пытались перенести классический седан в эпоху кроссоверов. Новое поколение модели отличается увеличенным дорожным просветом, плавными линиями кузова и наклонной крышей. Для новой «Короны» доступны 12 цветов кузова и четыре варианта отделки интерьера.
Модель переехала на новую, более жесткую, платформу. Спереди установлены стойки McPherson, сзади — многорычажная подвеска. Для кросс-седана будут доступны две гибридные силовые установки: у основания одной из них находится атмосферник на 2,5 л, а второй — турбомотор 2,4 л. В первом случае мощность достигает 186 л.с., тогда как во втором — 272 «лошадки». Также в состав установок входит никель-гидридный аккумулятор и система полного привода E-Four.
Новая Toyota Crown получила четыре варианта кузова
www.avtomir.ua
В салоне автомобилей находится 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, которая дополнена экраном мультимедийной системы такого же размера. В базе новинка оснащена подогревом передних сидений, климат-контролем, беспроводной зарядкой и аудиосистемой с шестью динамиками. В топовой модификации появится панорамная крыша, вентиляция кресел, адаптивная регулируемая подвеска, 21-дюймовые диски, премиальная аудиосистема и набор систем безопасности Safety Sense.
Продажа нового поколения Toyota Crown начнется в Японии к концу этого года. Также известно, что Crown снова планируют вывести на рынок США, где он не продавался 60 лет, а затем еще в 40 странах.
По материалам:
Телеканал 24
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