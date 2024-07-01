Новая Toyota Celica может появиться уже в 2025 году — Finance.ua
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Новая Toyota Celica может появиться уже в 2025 году

Технологии&Авто
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Новая Toyota Celica может появиться уже в 2025 году
Новая Toyota Celica может появиться уже в 2025 году
В конце весны на одном из официальных мероприятий Toyota упомянула о планах возрождения некоторых спортивных автомобилей на фоне роста интереса к машинам с ДВС. Одним из таких проектов считается новое, восьмое поколение купе Celica.
По свежей информации, появления этого автомобиля остается ждать совсем недолго.
Как сообщает японское издание «BestCar», Toyota, снявшая Celica с производства в апреле 2006 года, собирается вернуть эту модель в обойму. Причем очень скоро. Датой премьеры спортивного автомобиля, источник называет Токийский автосалон 2025 года.
Замысел руководства Toyota выглядит следующим образом: подготовить полноприводное купе с компоновкой сидений по схеме 2+2, механикой и автоматической трансмиссией по цене примерно 70 тысяч долларов.
Новая Toyota Celica может появиться уже в 2025 году
Утверждается, что для проекта уже определен двигатель. В качестве него должен выступить 2-литровый бензиновый ДВС с турбонаддувом, максимальная мощность которого может составлять до 400 лошадиных сил.
Другие подробности о новинке Toyota обещают раскрыть ближе к ее презентации, которая, если верить слухам, по традиции состоится в стенах автошоу в Токио осенью следующего года.
По материалам:
uamotors
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