«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое — Finance.ua

«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое Сегодня 09:45 — Личные финансы

«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое

Клиенты Новой почты смогут оформлять посылки, отправляя их на цифровой адрес без использования названия населенных пунктов, улиц и номеров домов.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

«Чтобы избежать проблем, связанных с одинаковыми названиями городов, улиц и т.д. и чтобы ускорить процесс оформления отправлений в два раза, Новая почта разработала собственную систему цифровых адресов, которую сейчас тестирует», — говорится в сообщении.

novaposhta.ua

Цифровой адрес — это уникальный номер, который предоставляется каждому отделению и почтамату Новой почты. Он состоит из специального кода населенного пункта и номера отделения или почтомата в нем. Цифровой адрес применяется исключительно для отделений и почтаматов Новой почты в пределах Украины.

Где найти цифровой адрес отделения или почтомата:

на сайте в разделе Отделение выбрать нужное вам отделение/почтомат;

в мобильном приложении в разделе Отделения и почтоматы выбрать нужное отделение/почтомат.

novaposhta.ua

Для работы с цифровыми адресами необходимо обновить приложение Новой почты на смартфоне.

Новая почта называет следующие преимущества цифрового адреса:

не нужно указывать оператору название населенного пункта, номер отделения и его адрес — достаточно назвать цифровой адрес;

больше не будет путаницы с одинаковыми названиями населенных пунктов при оформлении отправления;

ускоряется оформление отправки в отделении, мобильном приложении или бизнес-кабинете;

посылка транспортируется сразу по верному адресу и без ошибок.

novaposhta.ua

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