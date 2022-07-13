«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое

Личные финансы
122
«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое
«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое
Клиенты Новой почты смогут оформлять посылки, отправляя их на цифровой адрес без использования названия населенных пунктов, улиц и номеров домов.
Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.
«Чтобы избежать проблем, связанных с одинаковыми названиями городов, улиц и т.д. и чтобы ускорить процесс оформления отправлений в два раза, Новая почта разработала собственную систему цифровых адресов, которую сейчас тестирует», — говорится в сообщении.
«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое
novaposhta.ua
Цифровой адрес — это уникальный номер, который предоставляется каждому отделению и почтамату Новой почты. Он состоит из специального кода населенного пункта и номера отделения или почтомата в нем. Цифровой адрес применяется исключительно для отделений и почтаматов Новой почты в пределах Украины.
Где найти цифровой адрес отделения или почтомата:
  • на сайте в разделе Отделение выбрать нужное вам отделение/почтомат;
  • в мобильном приложении в разделе Отделения и почтоматы выбрать нужное отделение/почтомат.
«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое
novaposhta.ua
Для работы с цифровыми адресами необходимо обновить приложение Новой почты на смартфоне.
Новая почта называет следующие преимущества цифрового адреса:
  • не нужно указывать оператору название населенного пункта, номер отделения и его адрес — достаточно назвать цифровой адрес;
  • больше не будет путаницы с одинаковыми названиями населенных пунктов при оформлении отправления;
  • ускоряется оформление отправки в отделении, мобильном приложении или бизнес-кабинете;
  • посылка транспортируется сразу по верному адресу и без ошибок.
«Новая почта» тестирует систему цифровых адресов: что это такое
novaposhta.ua
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.