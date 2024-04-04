Новая почта отменила оплату за переадресацию по всей Украине: как воспользоваться услугой (видео) — Finance.ua

Новая почта отменила оплату за переадресацию по всей Украине: как воспользоваться услугой (видео) Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Новая почта отменила оплату за переадресацию по всей Украине: как воспользоваться услугой (видео)

Новая почта отменила оплату за переадресацию по всей Украине для посылок, которые еще в пути.

Об этом сообщила компания.

Услуга переадресации будет бесплатной, если отправка еще не доставлена ​​в конечный пункт назначения — в отделение, почтомат или не передана курьеру для доставки по адресу.

Мы сделали так, чтобы наши клиенты могли получать посылки именно там, где им удобно, и не переплачивали за доставку, если ошибочно указали не тот адрес получателя или изменилось место получения. Мы решили, что наши клиенты не должны платить за это, поэтому теперь услуга переадресации для посылок, которые еще в пути, бесплатная", — говорит Юлия Колесник, директор по разработке клиентских сервисов.

Без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая в пути:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

если переадресация по адресу, то нужно будет заплатить за доставку курьером.

Заказать переадресацию можно через мобильное приложение Новой почты или бизнес-кабинет на сайте.

Как воспользоваться услугой переадресации в мобильном приложении:

выбрать отправку, которую нужно переадресовать;

выбрать услугу «Переадресация»;

заполнить данные о новом месте доставки;

нажать «Изменить место доставки».

Если вы изменили место получения уже после того, как посылка прибыла или была передана для доставки курьеру, то доставка будет платной и рассчитывается как для новой отправки.

Напомним, ранее переадресация была бесплатной только в черте города.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.