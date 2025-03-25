Новая классификация ВОЗ: эксперт рассказала об изменениях в возрастной структуре общества — Finance.ua
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Новая классификация ВОЗ: эксперт рассказала об изменениях в возрастной структуре общества

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Новая классификация ВОЗ: эксперт рассказала об изменениях в возрастной структуре общества
Новая классификация ВОЗ: эксперт рассказала об изменениях в возрастной структуре общества
Из-за того, что демографическое старение является неизбежным процессом, который влияет на все страны мира, включая Украину, ООН и ВОЗ периодически меняют возрастные границы. Это свидетельствует об изменениях в продолжительности жизни и активности людей.
Об этом заявила директор Института демографии Элла Либанова на конференции «Экономика опыта».
Она подчеркнула, что этот процесс можно и нужно использовать в интересах общества и людей старшего возраста.

Современные возрастные классификации по версии ООН и ВОЗ:

  • до 45 лет — молодежь,
  • до 60 лет — средний возраст,
  • до 75 лет — преклонный возраст,
  • до 90 лет — старческий возраст,
  • 90+ лет — долгожители.
Эта градация значительно отличается от той, что была десять лет тому назад.
По словам Либановой, демографическое старение в Украине имеет несколько ключевых причин:
  • Низкая рождаемость — для стабильной демографической ситуации нужно, чтобы средняя женщина рожала 2,1 ребенка, однако эта цифра недостижима ни в одной европейской стране.
  • Продление продолжительности жизни — мировые организации долго боролись за увеличение средней продолжительности жизни, и теперь этот успех привел к росту доли пожилых людей.
  • Миграционные процессы — молодежь уезжает из страны, что еще больше обостряет проблему старения населения.
  • Война и ее последствия — из-за боевых действий значительное количество населения покинуло страну, что приводит к дисбалансу в возрастной структуре населения.
В Украине дополнительной проблемой является низкая продолжительность жизни мужчин — значительная часть не доживает до 65 лет. Кроме того, война повлекла за собой массовую эмиграцию украинцев в Европу, в том числе 4,3 млн людей находятся под действием законов о временной защите, из которых только 6% - это люди 65+ лет.
По материалам:
donpatriot.news
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