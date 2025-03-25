Новая классификация ВОЗ: эксперт рассказала об изменениях в возрастной структуре общества — Finance.ua

Новая классификация ВОЗ: эксперт рассказала об изменениях в возрастной структуре общества Сегодня 21:33

Новая классификация ВОЗ: эксперт рассказала об изменениях в возрастной структуре общества

Из-за того, что демографическое старение является неизбежным процессом, который влияет на все страны мира, включая Украину, ООН и ВОЗ периодически меняют возрастные границы. Это свидетельствует об изменениях в продолжительности жизни и активности людей.

Об этом заявила директор Института демографии Элла Либанова на конференции «Экономика опыта».

Она подчеркнула, что этот процесс можно и нужно использовать в интересах общества и людей старшего возраста.

Современные возрастные классификации по версии ООН и ВОЗ:

до 45 лет — молодежь,

до 60 лет — средний возраст,

до 75 лет — преклонный возраст,

до 90 лет — старческий возраст,

90+ лет — долгожители.

Эта градация значительно отличается от той, что была десять лет тому назад.

По словам Либановой, демографическое старение в Украине имеет несколько ключевых причин:

Низкая рождаемость — для стабильной демографической ситуации нужно, чтобы средняя женщина рожала 2,1 ребенка, однако эта цифра недостижима ни в одной европейской стране.

Продление продолжительности жизни — мировые организации долго боролись за увеличение средней продолжительности жизни, и теперь этот успех привел к росту доли пожилых людей.

Миграционные процессы — молодежь уезжает из страны, что еще больше обостряет проблему старения населения.

Война и ее последствия — из-за боевых действий значительное количество населения покинуло страну, что приводит к дисбалансу в возрастной структуре населения.

В Украине дополнительной проблемой является низкая продолжительность жизни мужчин — значительная часть не доживает до 65 лет. Кроме того, война повлекла за собой массовую эмиграцию украинцев в Европу, в том числе 4,3 млн людей находятся под действием законов о временной защите, из которых только 6% - это люди 65+ лет.

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