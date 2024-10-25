Новая география рынка недвижимости: станут ли новостройки на западе панацеей для инвесторов — Finance.ua

Новая география рынка недвижимости: станут ли новостройки на западе панацеей для инвесторов Сегодня 09:35

Новая география рынка недвижимости: станут ли новостройки на западе панацеей для инвесторов

Рынок недвижимости в последние годы претерпел кардинальные изменения — инвесторы все чаще смотрят в сторону объектов в западных областях, тогда как в других областях новостройки все дольше ждут своего покупателя. К тому же, подробнее рассматривают варианты за рубежом. Но действительно ли новостройки на западе — панацея? И насколько рационально и безопасно вкладывать деньги в объекты за границей, если вы не можете выехать из Украины и вживую ознакомиться с предложением? И что вообще ждет рынок недвижимости уже в ближайшее время?

Тренды 2024 года

Несмотря на военный фактор, наиболее привлекательными остаются объекты недвижимости в Киеве и пригороде. Это объясняется тем, что стоимость аренды жилья здесь продолжает расти. К примеру, только с начала осени аренда в Киеве подорожала на 8−12%. А это хорошие новости для инвестора. Кроме того, все больше новых объектов начинают строить в западных областях, а также в Винницкой области.

В 2024 году инвесторы все чаще обращают внимание на готовое или почти готовое жилье, которое может принести заработок уже в ближайшей перспективе. К тому же одним из ключевых при выборе недвижимости стал фактор безопасности. Для покупателей важно, чтобы в здании находились помещения двойного назначения, цокольные этажи или подземные паркинги.

Наряду с этим, украинский рынок недвижимости столкнулся с такими вызовами, как недострой и сосредоточение внимания инвесторов на объектах за рубежом. Как действовать в условиях этих вызовов, куда все же выгоднее всего вложить сбережения и как получить гарантированную прибыль. На эти и многие вопросы, касающиеся недвижимости, будут искать ответы эксперты рынка уже 9 ноября на конференции «Жить на проценты».

Кстати, одним из партнеров мероприятия станет Inzhur — первая инвестиционная REIT-компания Украины, объединяющая общество для покупки и совладения большой доходной недвижимостью.

Почему стоит посетить конференцию «Жить на проценты»?

Среди тем, которые будут поднимать спикеры на конференции, будут:

Изменения на рынке недвижимости в Украине (Как война повлияла на первичный и вторичный рынки недвижимости? Какие регионы продемонстрировали наибольшие изменения?).

Инвестиционные возможности в Украине (первичный vs. вторичный, как выбрать надежного застройщика, которая пользуется наибольшим спросом).

Альтернативы и перспективы инвестирования за границей (сравнение инвестиционной привлекательности зарубежных рынков на примере Европы, Ближнего Востока и Азии).

Прогнозы и стратегии на 2025 год (какие сегменты рынка имеют лучшие перспективы и каков горизонт инвестирования в каждом сегменте в условиях войны).

Кроме того, теме рынка недвижимости будет посвящена дискуссия «Инвестиции в недвижимость: риски и возможности на 2025 год». Ее модератором выступит Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости для украинских онлайновых и телевизионных медиа. К обсуждению присоединятся Елена Маленкова, управляющий партнер KDU Realty Group, Ирина Щучко, эксперт по инвестициям в недвижимость, инвестор, владелец агентства недвижимости в Одессе, Елена Унаньян, директор по развитию бизнеса ЛУН и Арсений Насековский, младший партнер группы компаний DIM.

А для тех, кто рассматривает дополнительные или альтернативные возможности, конференция «Жить на проценты» предлагает более подробно рассмотреть варианты инвестиций в земельные участки, криптовалюту и фондовый рынок. Эксперты поделятся своим опытом, расскажут об актуальных изменениях и объяснят, к чему готовиться инвесторам. В качестве бонуса — участники мероприятия получат возможность приобщиться к нетворкингу, где смогут завести новые полезные знакомства.

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