NovaPay разместила дебютный открытый выпуск облигаций — Finance.ua

NovaPay разместила дебютный открытый выпуск облигаций Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

«НоваПэй Кредит», входящая в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии, А на сумму 100 млн грн.

Об этом сообщила компания.

Облигации можно приобрести сроком от 1 до 18 месяцев, а ставка доходности будет зависеть от срока и составлять 20%. Выплата дохода будет производиться на банковский счет клиента по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг — так же, как и выплата процентов по депозитам.

«Мы стали первой компанией на украинском рынке капитала в военное время, выпустившей корпоративные облигации с публичным предложением. Мы верим в национальный рынок ценных бумаг, верим в возможности привлечения средств с помощью его инструментов и планируем развитие в Украине. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на развитие бизнеса NovaPay и ее эффективно работающих кредитных продуктов», — комментирует Андрей Кривошапко, СЕО NovaPay.

Облигации NovaPay уже находятся в обороте на вторичном рынке. Их могут приобрести наши клиенты, наши партнеры, наши сотрудники или любой человек, который пожелает инвестировать в этот инструмент. В настоящее время формируется список предзаказов на ценные бумаги. Приобрести облигации можно легко и быстро у специалистов NovaPay, которые подготовят и оформят сделки. Осенью купить облигации можно будет через мобильное приложение NovaPay и с помощью оператора-кассира в отделении Новой почты.

«НКЦБФР приветствует расширение линейки финансовых инструментов для инвестиций и появление на украинском рынке капитала бумаг хорошо известной и стабильной компании, — отмечает Руслан Магомедов, Председатель НКЦБФР. — Именно в эмиссиях таких известных брендов мы также видим залог развития инвестиционного сегмента в столь сложное для страны время. Мы надеемся на интерес украинских инвесторов к продукту и появление новых новых размещений на рынке».

На общую сумму проданных облигаций NovaPay начисляет 1% годовых и инвестирует эти средства в помощь ВСУ.

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