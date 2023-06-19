Норвегия передала Украине 240 тонн оборудования на восстановление энергосектора — Finance.ua

Норвегия передала Украине 240 тонн оборудования на восстановление энергосектора Сегодня 20:33 — Энергетика

Норвегия передала украинскому энергосектору 26 грузов гуманитарной помощи общим весом более 240 тонн.

Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время встречи с представителями посольства Норвегии в Украине Александрой Вацко, Эллен Сти и Дмитрием Панкратовым, сообщает Минэнерго

Отмечается, что во время встречи Демченков ознакомил дипломатов с текущей ситуацией в энергетике и принимаемыми мерами для сохранения устойчивости энергосистемы после российского теракта на Каховской ГЭС.

Замминистра поблагодарил Норвегию за поддержку украинского энергосектора и уже полученные 26 грузов гуманитарной помощи общим весом более 240 тонн.

«Среди оборудования, предоставленного Украине норвежской стороной, — электрогенераторы, силовые трансформаторы и трансформаторы тока, спецтехника, а также другие материалы, необходимые для проведения восстановительных работ», — сообщили в Минэнерго.

Как сообщалось, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины уже составляют более 219 млн евро, из них на счету — 155 млн евро, остальные — публично задекларированы потенциальными донорами.

Укрінформ По материалам:

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