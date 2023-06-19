Норвегия передала Украине 240 тонн оборудования на восстановление энергосектора — Finance.ua

Норвегия передала Украине 240 тонн оборудования на восстановление энергосектора
Норвегия передала украинскому энергосектору 26 грузов гуманитарной помощи общим весом более 240 тонн.
Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время встречи с представителями посольства Норвегии в Украине Александрой Вацко, Эллен Сти и Дмитрием Панкратовым, сообщает Минэнерго.
Отмечается, что во время встречи Демченков ознакомил дипломатов с текущей ситуацией в энергетике и принимаемыми мерами для сохранения устойчивости энергосистемы после российского теракта на Каховской ГЭС.
Замминистра поблагодарил Норвегию за поддержку украинского энергосектора и уже полученные 26 грузов гуманитарной помощи общим весом более 240 тонн.
«Среди оборудования, предоставленного Украине норвежской стороной, — электрогенераторы, силовые трансформаторы и трансформаторы тока, спецтехника, а также другие материалы, необходимые для проведения восстановительных работ», — сообщили в Минэнерго.
Как сообщалось, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины уже составляют более 219 млн евро, из них на счету — 155 млн евро, остальные — публично задекларированы потенциальными донорами.
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