Норвегия передала Украине 240 тонн оборудования на восстановление энергосектора — Finance.ua
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Норвегия передала Украине 240 тонн оборудования на восстановление энергосектора

Энергетика
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Норвегия передала украинскому энергосектору 26 грузов гуманитарной помощи общим весом более 240 тонн.
Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время встречи с представителями посольства Норвегии в Украине Александрой Вацко, Эллен Сти и Дмитрием Панкратовым, сообщает Минэнерго.
Отмечается, что во время встречи Демченков ознакомил дипломатов с текущей ситуацией в энергетике и принимаемыми мерами для сохранения устойчивости энергосистемы после российского теракта на Каховской ГЭС.
Замминистра поблагодарил Норвегию за поддержку украинского энергосектора и уже полученные 26 грузов гуманитарной помощи общим весом более 240 тонн.
«Среди оборудования, предоставленного Украине норвежской стороной, — электрогенераторы, силовые трансформаторы и трансформаторы тока, спецтехника, а также другие материалы, необходимые для проведения восстановительных работ», — сообщили в Минэнерго.
Как сообщалось, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины уже составляют более 219 млн евро, из них на счету — 155 млн евро, остальные — публично задекларированы потенциальными донорами.
По материалам:
Укрінформ
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