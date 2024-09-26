Норвегия начала отказывать во временной защите некоторым украинцам — Finance.ua

Норвегия начала отказывать во временной защите некоторым украинцам
Правительство Норвегии объявило о ряде мер жесткой экономии для беженцев в стране. Страна начала отказывать во временной защите некоторым украинцам. Речь идет о гражданах из «безопасных» регионов, или о тех, которые не проживали в Украине на момент вторжения россии в 2022 году. Принудительно из страны еще никого не высылали.
Об этом сообщает NRK.
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«Мы должны вернуться к конкретным мерам. Но нет сомнений, что может быть усиление (экономии)», — заявила министр юстиции Эмилия Энгер Мель.
Весной правительство объявило об усилении мер в отношении беженцев из Украины, в том числе из-за того, что так многие из них прибыли в Норвегию с начала войны в феврале 2022 года.
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«У нас более 80 тысяч украинцев в Норвегии. Это больше, чем во всей провинции Финнмарк. Мы должны принять меры, которые позволят нам предоставить защиту тем, кто в ней больше всего нуждается», — сказала она.
Нескольким украинским беженцам уже было отказано в предоставлении убежища, подтвердила Мель. При этом никого пока не высылают принудительно. Нескольким не предоставляют места жительства.
Индивидуальный подход
Правительство ввело индивидуальный подход к рассмотрению заявлений от украинцев в мае. Это касалось, в частности, украинцев, которые не были на родине, когда началась война.
Тогда главное правило коллективной защиты для всех украинцев, введенное в начале войны, перестало действовать. Это означает, что те, кто не отвечает требованиям коллективной защиты, не получат вид на жительство. Это касается, в частности, тех, у кого двойное гражданство, или кто проживал в другой стране до приезда в Норвегию.
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Но также и те, кто приехал из региона, который, по мнению норвежских властей, безопасный, могут получить отказ в предоставлении разрешения. В начале сентября расширен список регионов, которые считают безопасными: Львов и Львовская область, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская области.
«Это собственная оценка миграционного ведомства, но я думаю, что она верна в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Украина имеет фронт в войне, которая является жестокой и ужасной, но есть также части страны, где военные действия происходят не так часто» , — отметила Мель.
Украинцы из других областей все еще имеют право на коллективную защиту. Но неизвестно, сколько это правило еще будет действовать.
Справка Finance.ua:
- в апреле 2024 года для украинских беженцев ужесточились правила в Норвегии. В частности, некоторые выплаты урезали или вовсе отменили. Также изменили требования к проживанию;
- работодателей в Норвегии просят брать на работу людей из Украины, поскольку они имеют высокую квалификацию. Среди зарегистрированных безработных в Норвегии 7% составляют украинцы — 10 тыс. человек из Украины. Эта цифра растет, потому что все больше беженцев завершают интеграционное обучение;
- Норвегия пытается сделать приток украинских беженцев более управляемым. Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) в мае начал индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала широкомасштабной войны не проживали на родине;
- каждый третий украинский беженец в Норвегии решил не возвращаться в Украину.
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