Nokia C22 будет представлена ​​11 мая — Finance.ua

Nokia C22 будет представлена ​​11 мая Сегодня 05:24 — Фондовый рынок

Nokia C22 будет представлена ​​11 мая

В Twitter Nokia Mobile India официально объявила о том, что их новый смартфон серии C, Nokia C22, будет представлен в Индии всего через два дня. Это означает, что устройство будет запущено 11 мая для индийского рынка. Nokia C22 — крепкое устройство с крепким корпусом и впечатляющим временем автономной работы до трех дней.

Характеристики Nokia C22

Новейший смартфон Nokia, C22, скоро выйдет на рынок Индии с некоторыми впечатляющими функциями. Под капотом телефон работает на процессоре Unisoc SC9863A (28 нм) с тактовой частотой 1,6 ГГц. Телефон работает на базе операционной системы Android 13 (версия Go) и имеет графический процессор IMG8322.

Nokia C22 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 720×1600 пикселей, что делает его идеальным устройством для потокового видео или просмотра веб-страниц. Его двойная задняя камера состоит из широкоугольной камеры 13 МП и макрокамеры 2 МП, а передняя камера имеет датчик 8 МП для съемки селфи.

Одной из самых впечатляющих особенностей Nokia C22 является время автономной работы. Благодаря мощному аккумулятору емкостью 5000 мАч пользователи могут рассчитывать на три дня работы без подзарядки. Кроме того, устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью до 10 Вт, что гарантирует, что пользователи могут быстро зарядить телефон в случае необходимости.

Portaltele По материалам:

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