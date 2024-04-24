Nokia 225 4G: лучший телефон для детей, бабушек и дедушек (фото) — Finance.ua

Nokia 225 4G: лучший телефон для детей, бабушек и дедушек (фото) 24.04.2024, 02:49 — Фондовый рынок

Nokia 225 4G: лучший телефон для детей, бабушек и дедушек (фото)

Пока HMD работает над постепенным отказом от бренда Nokia в пользу собственного бренда, компания все еще выпускает некоторые телефоны под брендом Nokia, включая Nokia 225 4G 2024, анонс которого должен состояться изо дня в день.

Благодаря Onleaks мы можем подробно рассмотреть Nokia 225 4G 2024. Он будет доступен в двух цветах: розовом и каком-нибудь темном зеленовато-синем. Как и Nokia 225, выпущенный в прошлом году, это также «немой» телефон. То есть он не работает под управлением Android. Он работает под управлением собственной ОС HMD Global под названием S30+.

На передней панели мы видим 2,4-дюймовый экран с цифровой клавиатурой. На задней панели тоже будет одна камера; мы ожидаем, что это будет VGA-камера или, возможно, 3-мегапиксельная камера. В любом случае, не ждите от этого телефона чего-то удивительного, когда дело доходит до фотографий.

Внутри Nokia 225 будет иметь 128 МБ памяти и 64 МБ оперативной памяти. А питается от аккумулятора емкостью 1450 мАч.

С Nokia 225 4G 2024 вы получаете телефон, не имеющий никаких функций смартфона. Единственная функция телефона Samsung Galaxy S24 Ultra — это порт USB-C. Удивительно, но здесь есть 3,5-мм разъем для наушников. Это делает его идеальным для подростков или даже детей, которым нужен телефон, но не требуется доступ к Instagram или TikTok, пока они в школе. Он также отлично подойдет бабушкам и дедушкам, которые все еще хотят обычный телефон и не хотят учиться пользоваться смартфоном.

Цена

Мы ожидаем, что Nokia 225 4G 2024 будет стоить около 100 евро. Обычно эти телефоны будут появляться в Европе и Африке — регионах, где «немые» телефоны все еще имеют достаточно большую долю рынка. И наконец, Nokia 225 4G 2024, скорее всего, будет анонсирован позже в этом месяце.

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