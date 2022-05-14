НКРЭКУ возобновит внеплановые проверки предприятий энергетики и коммунальных услуг — Finance.ua

НКРЭКУ возобновит внеплановые проверки предприятий энергетики и коммунальных услуг

Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) возобновит внеплановые проверки предприятий энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится в сообщении министерства экономики.

«Правительство разрешило НКРЭКУ, проводить внеплановые невыездные проверки предприятий в сфере энергетики и коммунальных услуг. После введения военного положения подавляющее большинство мер контроля было приостановлено. Они возможны только там, где есть значительная угроза безопасности государства, жизни и здоровью людей или окружающей среде. Энергетика и коммунальный сектор — это часть критической инфраструктуры, требующая бесперебойного функционирования. Именно поэтому восстановление контрольных мероприятий поможет ей работать лучше, снабжая украинцев жизненно необходимыми услугами», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

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