НКРЭКУ возобновит внеплановые проверки предприятий энергетики и коммунальных услуг — Finance.ua
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НКРЭКУ возобновит внеплановые проверки предприятий энергетики и коммунальных услуг

Сегодня 10:04Казна и Политика
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Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) возобновит внеплановые проверки предприятий энергетики и коммунальных услуг.
Об этом говорится в сообщении министерства экономики.
«Правительство разрешило НКРЭКУ, проводить внеплановые невыездные проверки предприятий в сфере энергетики и коммунальных услуг. После введения военного положения подавляющее большинство мер контроля было приостановлено. Они возможны только там, где есть значительная угроза безопасности государства, жизни и здоровью людей или окружающей среде. Энергетика и коммунальный сектор — это часть критической инфраструктуры, требующая бесперебойного функционирования. Именно поэтому восстановление контрольных мероприятий поможет ей работать лучше, снабжая украинцев жизненно необходимыми услугами», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада запретила принудительное исполнение решений судов по взысканию с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект также меняет порядок привлечения частных исполнителей к дисциплинарной ответственности.
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По материалам: Українські Новини
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