НКРЭКУ согласовала распределение на уровне 50/50 доходов от продажи пересечения для импорта-экспорта э/э между Украиной и Румынией — Finance.ua
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НКРЭКУ согласовала распределение на уровне 50/50 доходов от продажи пересечения для импорта-экспорта э/э между Украиной и Румынией

Энергетика
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НКРЭКУ согласовала распределение на уровне 50/50 доходов от продажи пересечения для импорта-экспорта э/э между Украиной и Румынией
НКРЭКУ согласовала распределение на уровне 50/50 доходов от продажи пересечения для импорта-экспорта э/э между Украиной и Румынией
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), согласовала порядок распределения доходов от управления ограничениями между операторами систем передачи (ОСП) Украины и Румынии, предоставленный НЭК «Укрэнерго».
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора в среду.
«Согласовать распределение доходов от управления ограничениями, согласованное ОСП Украины и Румынии и определенное проектом договора о распределении межзональной пропускной способности между торговыми зонами НЭК „Укрэнерго“ и CNTEE Transelectrica SA, отправленным письмом „Укрэнерго“ от 25 июля 2023 года № 01/36 002» — говорится в принятом проекте постановления НКРЭКУ.
Директор по рыночным операциям «Укрэнерго» Александр Стремоух со своей стороны отметил, что компания планирует подписать договор с румынским ОСП CNTEE Transelectrica SA в ближайшее время после получения решения регулятора, поскольку «договор уже согласован румынским оператором».
Однако, отвечая на вопросы члена НКРЭКУ Руслана Кайдаша о вероятном времени начала экспортно-импортных операций с Румынией, Стремоух обратил внимание, что необходимо получить еще ряд нормативных и законодательных актов.
«Мы со своей стороны детализировали пути, которые еще предстоит предпринять, чтобы запустить совместные аукционы по румынскому направлению. Все будет зависеть, в частности, от даты подписания изменений в налоговый кодекс, ряд постановлений НКРЭКУ», — сказал он.
Как сообщалось, 12 июля такое решение НКРЭКУ приняло о распределении 50/50 доходов от управления ограничениями между ОСП Украины и Словакии, предоставленное НЭК «Укрэнерго».
До этого средства от продажи пересечения получал только украинский ОСП по договоренности между операторами с учетом войны на год после синхронизации украинской и европейской энергосистем, состоявшейся 16 марта 2022 года.
НКРЭКУ отмечала, что согласование указанного порядка между «Укрэнерго» и словацким SEPS является важным условием, открывающим возможность для проведения экспортно-импортных операций с электрической энергией через трансграничный переток по направлению «Украина — Словакия».
После этого «Укрэнерго» распределило по 10 МВт пересечения (предлагалось по 200 МВт) на несколько дневных часов с поставкой на 23 июля, со словацкой стороны было распределено по 40 МВт, но экспорт так и не состоялся, а НЭК перестала предлагать мощность в Словакию на аукционы.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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