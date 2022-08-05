НКРЭКУ проверит 6 облэнерго по очередным жалобам потребителей — Finance.ua

НКРЭКУ проверит 6 облэнерго по очередным жалобам потребителей Сегодня 05:26 — Энергетика

НКРЭКУ проверит 6 облэнерго по очередным жалобам потребителей

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые невыездные проверки шести операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) по очередным обращениям и заявлениям потребителей, передает Энергореформа.

Проверки будут проведены в рамках государственного контроля за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг и лицензионных условий.

Регулятор проверит АО «ДТЭК Днепровские электросети», ПАО «Запорожьеоблэнерго», ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», АО «ДТЭК Одесские электросети», АО «Полтаваоблэнерго» и АО «Хмельницкоблэнерго».

Как свидетельствуют обоснование комиссии в проектах соответствующих постановлений по шести ОСР, среди наиболее частых нарушений со стороны компаний было зафиксировано нарушение при предоставлении услуги по стандартному подключению к электросетям.

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