НКРЭКУ проверит 6 облэнерго по очередным жалобам потребителей — Finance.ua

НКРЭКУ проверит 6 облэнерго по очередным жалобам потребителей
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые невыездные проверки шести операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) по очередным обращениям и заявлениям потребителей, передает Энергореформа.
Проверки будут проведены в рамках государственного контроля за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг и лицензионных условий.
Регулятор проверит АО «ДТЭК Днепровские электросети», ПАО «Запорожьеоблэнерго», ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», АО «ДТЭК Одесские электросети», АО «Полтаваоблэнерго» и АО «Хмельницкоблэнерго».
Как свидетельствуют обоснование комиссии в проектах соответствующих постановлений по шести ОСР, среди наиболее частых нарушений со стороны компаний было зафиксировано нарушение при предоставлении услуги по стандартному подключению к электросетям.
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