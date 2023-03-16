НКРЭКУ оштрафовала «Энергоатом» на 170 тыс. грн за долги перед «Укрэнерго» — Finance.ua

НКРЭКУ оштрафовала «Энергоатом» на 170 тыс. грн за долги перед «Укрэнерго» Сегодня 06:44 — Фондовый рынок

НКРЭКУ оштрафовала «Энергоатом» на 170 тыс. грн за долги перед «Укрэнерго»

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по результатам внеплановой безвыездной проверки НАЭК «Энергоатом» оштрафовала компанию за наличие задолженности за услуги по диспетчерскому управлению и по договору участия в балансирующем рынке перед НЭК «Укрэнерго».

«По результатам этой проверки предлагаем принять постановление с наложением штрафа 170 тыс. грн и распоряжение с обязательством до 1 июня 2023 обеспечить выполнение договора о предоставлении услуг по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению», — сказал на заседании комиссии во вторник директор департамента лицензионного контроля Ярослав Зеленюк.

По его словам, задолженность «Энергоатома» по состоянию на 20 января 2023 года перед «Укрэнерго» составила 2 156,2 млн грн — за услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению и еще 474,3 млн грн — за электроэнергию, приобретенную на балансировочном рынке в течение января-ноября 2022 года.

В свою очередь, как заявила на заседании директор по финансам и бюджетированию «Энергоатома» Людмила Смилянец, проект соответствующего постановления, принятый на заседании комиссии, не учитывал общие проблемы на рынке электроэнергии, возникшие во время войны и нуждающиеся в системном и срочном решении.

«Мы подтверждаем, что у нас есть такая задолженность, однако мы оплатили („Укрэнерго“. — Ред.) в течение 2022 года 2 560 млн грн и уже с начала 2023 года — 650 млн грн. То есть компания постепенно снижает задолженность и будет продолжать это делать», — отметила представитель «Энергоатома».

По ее словам, одним из негативно сказывающихся на деятельности компании факторов является снижение отпуска электроэнергии в 2022 году на 21 млн МВт-час, или на 26%, и в первом квартале 2023 года из-за оккупации Запорожской АЭС — еще на 5,8 млн МВт-ч, или на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Кроме того, на работе «Энергоатома» отражается негативно высокая финансовая нагрузка по выполнению ПСО (специальных обязательств. — Ред.) перед населением, которая составила в 2022 г. 32 млрд грн.

«Это не решение проблемы обязать рассчитаться с одним кредитором. У нас кредиторская задолженность на сегодняшний день составляет 35 млрд, в том числе перед ГП „Гарантированный покупатель“ — 27 млрд грн, и еще 8 млрд грн — это за товары, работы и услуги, поставленные раньше», — проинформировала Смилянец.

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