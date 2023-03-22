НКЦБФР внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов — Finance.ua
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НКЦБФР внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов

Фондовый рынок
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НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов.
Об этом говорится в сообщении комиссии.
В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране находится вне зоны регулирования и надзора.
Список дополнен следующими сомнительными проектами: Askanti Group, EXStocks FINS, InstaTrade, SKY_CAPITAL, ImportCapital.
Полный список проектов приведен на официальном веб-странице комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Как сообщали Українські Новини, по состоянию на январь 2022 года комиссия зафиксировала 123 сомнительных финансовых проекта.
Ранее НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла решение о допуске ценных, входящих в фондовый индекс S&P 500 к обращению на территории Украины.
По материалам:
Українські Новини
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