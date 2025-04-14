НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов Сегодня 16:16 — Фондовый рынок

НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Список был дополнен следующими проектами:

«В очередной раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием, чтобы обезопасить свои средства. Полный перечень проектов приведен на официальной вебстранице Комиссии в разделе » Защита прав инвесторов ". Кроме того, если Вы владеете информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, просим сообщать ее Комиссии на email: info@nssmc.gov .ua", — сказано в сообщении.

Напомним о 10 основных признаках, которые могут свидетельствовать о ненадежности инвестпроекта:

1. Большой процент гарантированной доходности.

2. Отсутствие разрешений и лицензий.

3. Агрессивный маркетинг.

4. Отсутствие физического кабинета.

5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций.

6. Отсутствует аккредитация инвестора.

7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.

8. Отсутствие подписанных документов.

9. Настойчивое предложение привлекать друзей.

10. Сокрытие права собственности.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета. Комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, которые давно существуют для иностранных инвесторов, но еще не применяются в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.