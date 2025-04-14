НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов

Фондовый рынок
31
НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов
НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
Список был дополнен следующими проектами:
«В очередной раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием, чтобы обезопасить свои средства. Полный перечень проектов приведен на официальной вебстранице Комиссии в разделе »Защита прав инвесторов". Кроме того, если Вы владеете информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, просим сообщать ее Комиссии на email: info@nssmc.gov.ua", — сказано в сообщении.
Напомним о 10 основных признаках, которые могут свидетельствовать о ненадежности инвестпроекта:
1. Большой процент гарантированной доходности.
2. Отсутствие разрешений и лицензий.
3. Агрессивный маркетинг.
4. Отсутствие физического кабинета.
5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций.
6. Отсутствует аккредитация инвестора.
7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.
8. Отсутствие подписанных документов.
9. Настойчивое предложение привлекать друзей.
10. Сокрытие права собственности.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета. Комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, которые давно существуют для иностранных инвесторов, но еще не применяются в Украине.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems