НКЦБФР добавила в список сомнительных 6 инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР добавила в список сомнительных 6 инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов.
Об этом говорится на сайте НКЦБФР.
«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране находится вне зоны регулирования и надзора», — говорится в сообщении.
Список был дополнен следующими сомнительными проектами:
Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Справка Finance.ua:
- скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;
- проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
- вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
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