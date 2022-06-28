Nissan приостановил производство в россии на шесть месяцев — Finance.ua

Nissan приостановил производство в россии на шесть месяцев
Японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в рф на 6 месяцев — в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более «серьезной и затяжной».
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление гендиректора компании Макото Учиды.
«Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной», — заявил Учида, комментируя войну в Украине.
Как отмечает Reuters, Nissan решил приостановить производство в России на всю первую половину финансового года, который начался 1 апреля.
Работники были проинформированы, и автопроизводитель продолжит следить за ситуацией и минимизировать ее влияние, сказал Учида.
Nissan приостановил производство в россии в марте, а также экспорт после вторжения россии в Украину, напоминает агентство.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью