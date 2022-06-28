Nissan приостановил производство в россии на шесть месяцев — Finance.ua

Nissan приостановил производство в россии на шесть месяцев Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в рф на 6 месяцев — в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более «серьезной и затяжной».

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление гендиректора компании Макото Учиды.

«Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной», — заявил Учида, комментируя войну в Украине.

Как отмечает Reuters, Nissan решил приостановить производство в России на всю первую половину финансового года, который начался 1 апреля.

Работники были проинформированы, и автопроизводитель продолжит следить за ситуацией и минимизировать ее влияние, сказал Учида.

Nissan приостановил производство в россии в марте, а также экспорт после вторжения россии в Украину, напоминает агентство.

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Економічна Правда По материалам:

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