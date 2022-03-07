Nissan приостанавливает работу своего завода в Петербурге и поднимет цены на весь модельный ряд в РФ — Finance.ua
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Nissan приостанавливает работу своего завода в Петербурге и поднимет цены на весь модельный ряд в РФ

Сегодня 22:55Фондовый рынок
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Автопроизводитель Nissan приостановит работу российского завода в Санкт-Петербурге с 10 марта в связи с задержками комплектующих.
Представитель компании не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Nissan в ближайшее время поднимет цены на весь модельный ряд в РФ.
Также компания приостановила продажи корпоративным клиентам к дальнейшему сообщению.
Цены на запчасти и аксессуары также будут пересмотрены.
В компании также заявили о создании фонда в 2,5 млн евро для поддержки пострадавших в Украине.
Nissan пожертвует 1 млн евро через фонд Красного Креста и другим некоммерческим организациям.
2 марта официальный медиаресурс Nissan в РФ сообщал о приостановке поставок Nissan Pathfinder в Россию.
Тогда же в компании не исключалось прекращение производства на заводе в Санкт-Петербурге.
По материалам: Економічна Правда
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