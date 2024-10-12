Nissan презентовал самый дешевый кроссовер стоимостью $7100 (фото) — Finance.ua

Nissan презентовал самый дешевый кроссовер стоимостью $7100 (фото) 12.10.2024, 00:16 — Технологии&Авто

Nissan презентовал самый дешевый кроссовер стоимостью $7100 (фото), Фото: Nissan

В Индии дебютировал новый Nissan Magnite 2025. Компактный бюджетный кроссовер прошел фейслифтинг и поступает в продажу по цене от 599 000 до 1 150 000 рупий ($7100 — 13 700), а позже появится еще в 64 странах мира.

Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

Фото: Nissan

Четырехметровый кроссовер Nissan Magnite меньше Juke. Обновленная модель сохранила атлетический дизайн с расширенными крыльями и короткими свесами кузова.

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Ей увеличили радиаторную решетку, заменили бамперы, обновили фары и фонари.

Фото: Nissan

В салоне улучшили отделку и установили улучшенный цифровой щиток приборов, а топовая версия получила 9,0-дюймовый тачскрин.

У всех Nissan Magnite теперь 6 подушек безопасности, а более дорогие версии оснащены климат-контролем, круиз-контролем, камерами кругового обзора и беспроводной зарядкой для смартфонов.

Фото: Nissan

Новый Nissan Magnite комплектуют 1,0-литровым бензиновым двигателем: 72-сильным атмосферным и 101-сильным с турбонаддувом.

В первом случае предлагают 5-ступенчатую механическую или роботизированную КПП, во втором — механику или вариатор. Привод — исключительно передний.

Фокус По материалам:

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