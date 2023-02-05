Nissan представила спортивный электромобиль с нестандартным дизайном — Finance.ua

Nissan представила спортивный электромобиль с нестандартным дизайном Вчера 22:14 — Технологии&Авто

Nissan представила спортивный электромобиль с нестандартным дизайном, Фото: Nissan

В Nissan представили необычный концепт-кар Max-Out, демонстрирующий подход компании к новым электромобилям.

Об этом сообщили на сайте AutoCar.

Двухместный кабриолет Nissan Max-Out получил ретродизайн и передовые технологии. Внешне он не похож ни на один современный автомобиль.

Впереди вместо радиаторной решетки появилось большое вентиляционное отверстие, плавно заканчивающееся в участке капота. Передняя и задняя оптика почти идентичны.

Внутри установлен большой цифровой дисплей, которым может воспользоваться водитель и пассажир. Рулевое колесо напоминает штурвал самолета.

На центральном дисплее может отображаться информация о путешествии, играх, музыке или записи времени прохождения круга. Отсутствие педалей свидетельствует о высоком уровне автономности.

Пока в Nissan не сообщили подробностей о силовой установке концепта — известно только, что у него полный привод и два мотора. Если он поступит в производство, вероятнее всего, он будет использовать технологию твердотельных аккумуляторов. Это позволит заряжаться втрое быстрее современных аккумуляторов электромобилей.

Фокус По материалам:

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