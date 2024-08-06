Nissan представила краску, охлаждающую автомобили — Finance.ua

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Nissan представила краску, охлаждающую автомобили

Технологии&Авто
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Японская компания Nissan представила новую инновацию — «холодную краску» для автомобилей, помогающую сохранить прохладу в салоне. Демонстрация краски прошла на фоне рекордно жаркой погоды в Японии.
Nissan провела испытание краски на транспортных средствах в токийском аэропорту Ханеда, известном своими незатененными участками. Автомобили, покрытые этой специальной краской, внешне не отличались от обычных, но были заметно прохладнее на ощупь.

Как действует

Согласно данным компании, «холодная краска» снизила температуру крыши автомобиля на 12 градусов по Цельсию и снизила температуру в салоне на 5 градусов. Это значительно сокращает необходимость использования кондиционера и снижает тепловую нагрузку на двигатели и аккумуляторы электромобилей.
Охладительные материалы уже давно используются в строительстве, но их применение в автомобильной индустрии — это новый шаг. Toyota Motor Corp. также исследует технологии, направленные на снижение температуры внутри автомобиля, используя краски, преломляющие солнечные лучи.
Nissan представила краску, охлаждающую автомобили
Краска Nissan отличается способностью не только лучше отражать солнечный свет, но и генерировать электромагнитные волны, блокирующие солнечные лучи и перенаправляющие энергию от автомобиля. Эта краска была разработана в сотрудничестве с китайской компанией Radi-Cool, также производящей пленки, ткани и покрытия для защиты от тепла. Radi-Cool сотрудничает с разными японскими компаниями, предлагая продукцию, такую ​​как прохладные шляпы и зонтики, а Nissan является единственным японским автопроизводителем, сотрудничающим с этой фирмой.
Сусуму Миура, менеджер исследовательского центра Nissan, отметил, что электромагнитные волны, создаваемые краской, не представляют никакой угрозы здоровью людей. Эти волны находятся повсеместно в нашей окружающей среде.
«Моя мечта — создавать более прохладные автомобили, не потребляя при этом энергию», — заявил Миура.
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По материалам:
НВ
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