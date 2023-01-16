Nissan представил новый спортивный автомобиль — Finance.ua

Nissan представил новый спортивный автомобиль Сегодня 04:39 — Технологии&Авто

Nissan представил новый спортивный автомобиль, Фото: tflcar.com

Японский автопроизводитель Nissan представил на Токийском автосалоне новый спортивный автомобиль 2024 года Nissan GT-R.

Об этом сообщает TFLcar

В автомобиле установлен 3,8-литровый турбодвигатель V6 с двойным наддувом. Общая мощность двигателя составляет 565 лошадиных сил, а крутящий момент — 467 Нм.

Спорткар имеет 6-ступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением.

Фото: tflcar.com

В Nissan GT-R встроен 20,3-сантиметровый дисплей с информационно-развлекательной системой NissanConnect, а также подключение к Apple CarPlay и спутниковое радио SiriusXM.

Официальной информации о цене спорткара компания не опубликовала, однако, по данным экспертов, один экземпляр обойдется в 115 тысяч долларов США.

У американских дилеров автомобиль начнет появляться уже весной этого года.

Фото: tflcar.com

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.