Nissan представил новый спортивный автомобиль — Finance.ua

Nissan представил новый спортивный автомобиль
Японский автопроизводитель Nissan представил на Токийском автосалоне новый спортивный автомобиль 2024 года Nissan GT-R.
Об этом сообщает TFLcar.
В автомобиле установлен 3,8-литровый турбодвигатель V6 с двойным наддувом. Общая мощность двигателя составляет 565 лошадиных сил, а крутящий момент — 467 Нм.
Спорткар имеет 6-ступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением.
В Nissan GT-R встроен 20,3-сантиметровый дисплей с информационно-развлекательной системой NissanConnect, а также подключение к Apple CarPlay и спутниковое радио SiriusXM.
Официальной информации о цене спорткара компания не опубликовала, однако, по данным экспертов, один экземпляр обойдется в 115 тысяч долларов США.
У американских дилеров автомобиль начнет появляться уже весной этого года.
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