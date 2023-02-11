Nissan планирует приобрести до 15% акций Renault EV на фоне реорганизации альянса — Finance.ua

Nissan планирует приобрести до 15% акций Renault EV на фоне реорганизации альянса 11.02.2023, 00:38 — Фондовый рынок

Nissan и Renault обнародовали детали своего обновленного альянса, в рамках которого японский автопроизводитель обязуется купить до 15% акций подразделения Renault по производству электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Сделка, которая также включает ранее объявленное сокращение доли Renault в Nissan, чтобы сделать двоих более равноправными партнерами, направлена на то, чтобы сделать альянс более свободным и сбалансированным в течение следующих 15 лет, сказал генеральный директор Renault Лука де Мео.

Отношения между двумя автопроизводителями, сильно обострившиеся из-за ареста в 2018 году его архитектора и бывшего главы Карлоса Гона на фоне финансового скандала, долгое время были источником недовольства среди руководителей Nissan.

Несмотря на то что два десятилетия назад Renault спасла Nissan, по объему продаж данный автопроизводитель меньше.

«Я считаю, что то, о чем мы договорились, гораздо лучше, чем то, что мы имели последние несколько лет», — сказал де Мео на презентации нового альянса в Лондоне.

Діло По материалам:

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