Nissan отказывается от своей флагманской модели из-за низкого спроса — Finance.ua

Nissan отказывается от своей флагманской модели из-за низкого спроса Сегодня 03:29 — Технологии&Авто

Nissan отказывается от своей флагманской модели из-за низкого спроса

Nissan Maxima снимут с производства в середине 2023 года. Флагманский седан японской марки не получит преемника. Об этом сообщила пресс-служба Nissan сайту Motor1.

Nissan Maxima стал жертвой низкого спроса и реорганизации модельного ряда. Продажи модели Е-класса падали из года в год: если в начале 2000-х ежегодно продавали свыше 100 тысяч Maxima, то в 2021 году реализовали только 16 386 авто. А за первое полугодие 2022 года модель нашла лишь 3753 покупателя.

Большие семейные седаны постепенно теряют в популярности, ведь их покупатели все чаще останавливают выбор на кроссоверах. Ранее об отказе от аналогичных моделей заявили Volkswagen, а также Hyundai и Kia.

Кроме того, Nissan сейчас активно вкладывается в электрификацию. Согласно стратегии марки к 2030 году 40% выпущенных авто будут электрокарами. Соответственно, автопроизводитель будет постепенно отказываться от нерентабельных бензиновых моделей. Maxima уже давно перестали продавать в Японии и Европе и он остался только на американском и китайском рынках.

Nissan Maxima впервые представили в 1980 году, и за четыре десятилетия увидели мир восемь поколений модели. Некоторое время она продавалась и в Украине.

Нынешняя генерация седана появилась в 2015 году. Nissan Maxima сейчас доступен только с 3,5-литровым бензиновым V6 на 300 л. с. и бесступенчатым вариатором.

Фокус По материалам:

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